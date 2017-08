Gladys "La Bomba Tucumana" estalló en llanto por su hijo Tyago Griffo

Hoy 07:13 -

En el Día Mundial del Folclore, la primera pareja de la noche del martes presentada por Marcelo Tinelli (57) para bailar el mencionado ritmo fue la de Tyago Griffo (25) y Barby Silenzi. Después de una buena performance en el reggaetón, el hijo de La Bomba Tucumana volvió a la pista.

"Usted la tiene que romper con su sangre tucumana", le dijo el conductor de ShowMatch al hijo de la cantante. "No me metas tanta presión. Espero hacerlo lo mejor posible", respondió Tyago. Y, luego comenzó un ida y vuelta entre Tyago Griffo, Rocío Robles y Gladys La Bomba Tucumana.

¿Qué pasó con Rocío?, preguntó Tinelli luego de que se conociera el final de la relación. "Fue todo muy rápido, intenso. La ruptura fue de mutuo acuerdo. Nos estabamos conociendo, no eramos novios", expresó el joven.

Luego, uno de los periodistas de La Previa del Show, Lizardo Ponce reveló que la bailarina dejó al hijo de Gladys porque encontró en el celular del cantante de Tru-la-lá mensajes comprometedores con su ex novia cordobesa, Azul.

Al respecto, Griffo dijo: "Yo venía de una relación de años. Yo soy una persona sensible, no puedo terminar una relación y empezar otra rápidamente". Y agregó: "Yo seguí en comunicación con ella, fue una persona importante para mi y en un mes no puedo tapar todo lo que viví antes".

Por su parte, Rocio Robles se mostró sorprendida por las excusas de Tyago y consultada por el conductor del programa admitió: "No termino de entender la explicación que está dando. Me dice 'te amo' y después le mando un mensaje a Azul diciendo lo mismo. No entiendo"

Luego, llegó la palabra de Gladys La Bomba Tucumana que se hizo presente en el estudio de ShowMatch para seguir de cerca la performance de su hijo y como nos tiene acostumbrado se metió en el escándalo: "Rocío es linda, pero Azul es muchísimo mas linda y es divina. Fue la novia de Tyago, iba a mi casa y yo la esperaba con flores cuando llegaba de Córdoba. yo la quería. Fueron novios dos o tres años, viajamos a Miami".

Y La Bomba tomó vuelo y no paró: "Yo con esa chica (por Rocío Robles) no hablo. Esta acostumbrada a clavar puñales por la espalda. Cada día lo quiero mas a Ángel de Brito, que fue la persona que me lo advirtió".

En ese momento se provocó un intenso ida y vuelta entre la cantante de la movida tropical y la bailarina se dijeron de todo. Unos minutos después, en pleno llanto Gladys bajo un cambio y reconoció: "La verdad que estoy arrepentida por todo lo que pasó y le pido disculpas a mi hijo. No quiero que la gente tenga la imagen de mamá metida y que mi hijo es un pollerudo. No quiero venir mas a sus previas".

Y todo concluyó, en medio de un ataque de llanto: "Pienso que no tengo que venir más a sus galas. Te pido disculpas hijo. Me peleo porque soy madre, soy así y reiteró que no quiere venir más".

Griffo, apenado por la situación que le tocó vivir antes y después de su exitosa coreografía, dijo: "Yo a mi mamá la amo con toda mi alma, no me importa nada lo que digan".