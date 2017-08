Detienen a cordobés que extorsionaba a adolescentes santiagueñas para que le enviaran fotos hot

Hoy 07:37 -

Tras una ardua tarea investigativa, el Ministerio Público Fiscal —representado por el Dr. Mariano Gómez y la Dra. Natalia Saavedra— logró detener a un cordobés de 37 años que, fingiendo ser una mujer y tener una agencia de modelajes, pedía fotos sexuales a dos hermanas de la localidad de Sacháyoj.

Según revelaron las fuentes consultadas, la investigación comenzó cuando una adolescente de 22 años se presentó en la policía y denunció que un sujeto le enviaba mensajes amenazantes y le exigía que le enviara imágenes prohibidas.

Al tomar conocimiento de la situación, la Fiscalía —con los expertos en ciberdelitos— comenzaron las averiguaciones. La víctima contó que tanto ella como su hermana de 17 años, habían recibido una solicitud de amistad de Facebook de un perfil llamado “Camila Lozano”.

Sin imaginar de lo que se trataría, las menores aceptaron la “amistad” y casi de inmediato comenzaron las conversaciones. “Me gustaría hablar con vos, no sé si sabes que con mi mamá tenemos una agencia de modelaje. Me dijo mi hermana que hable con vos, me gustaría saber si te gustaría modelar ropa de invierno”, inició la charla el acusado.

La dueña de la supuesta agencia de modelaje les ofreció contratos y teléfonos celulares por las campañas que realicen. Al notar el entusiasmo de sus víctimas, “Camila” no dudó en pedirles que envíen fotografías para una supuesta campaña de invierno y que posen de frente y de espalda.

Hasta ese momento nada parecía andar mal. Al contrario. Tras enviar sus imágenes, la menor de las víctimas comenzó a recibir mensajes a su teléfono personal donde “Camila” le hacía un ofrecimiento de trabajo.

La menor, ante el supuesto empleo contestó que debía pedirle a sus padres ya que no tenía edad para trabajar. Rápidamente “Camila” le respondió: “No importa que se enojen tus padres” y le solicitó fotografías en ropa interior, a lo que la víctima le respondió que fotos así no les iba a pasar.

Mientras tanto, la mayor de las hermanas descubrió al abrir su perfil de Facebook que tenía pedidos de la supuesta empleadora de la empresa de modelaje, en el que le decían que tenía que enviar imágenes en ropa interior de frente, a lo cual accedió y envió tres fotografías.

Con el correr de los días “Camila” subió la apuesta y comenzó a pedirles que ambas debieran sacarse fotos juntas, pero esta vez desnudas. Las menores se negaron y allí comenzó el calvario. Los mensajes amenazantes era constantes y que así sería la única manera en las que las dejaría en paz sería enviado fotos.

“Camila” sostenía en sus escritos que conocía todos los datos de las víctimas y de sus padres y que éstos la iban pasar mal si ellas no continuaban enviando fotografías. Para ponerle fin a lo que se había convertido en una tortura, la mayor de la hermanas se sacó fotos de sus partes íntimas y las envió.

El hostigamiento tomó otro tinte cuando las hermanas comenzaron a recibir mensajes de Whatsapp, pero el remitente era Soledad Lozano —hermana de Camila— aduciendo que ella sabía de derecho y que si no le pasaban esas fotos le iban a iniciar una causa al padre.

Al ver que nada iba a terminar bien decidieron hacer la denuncia. Cuando la causa cayó en manos de los investigadores, a través de múltiples averiguaciones —con intervención de Facebook, Google, y empresas de telefonía móvil— llegaron a dar con el acusado.

Con datos precisos, los fiscales solicitaron a sus pares que se allane una casa en el departamento General San Martín, localidad Villa María, Córdoba y se detenga a Pablo Sebastián Romero. Los uniformados arribaron a la casa y tras la aprehensión secuestraron las computadoras y aparatos tecnológicos que había en el inmueble.

Más tarde, los efectivos de la División Trata de Persona viajaron a la vecina provincia y extraditaron al acusado. En los próximos días será indagado. Sobre él pesa el delito de Grooming.