La pelea que rompe las bolsas

23/08/2017 -

Si algo le faltaba al boxeo internacional para que sienta que todavía puede generar muchas expectativas después de que varias de las principales figuras están entrando en el camino de la decadencia o bien anunciaron sus retiros, es tener por primera vez en la historia un combate inédito entre un boxeador profesional y un campeón de las artes marciales mixtas (MMA). Será este sábado en el T-Mobile de Las Vegas, Estados Unidos, y los protagonistas de la velada serán nada menos que Floy Mayweather (múltiple campeón del mundo) y Conor McGregor, un luchador irlandés que por primera vez peleará bajo las reglas del mundo del boxeo. ¿Cómo se gestó el combate que será visto por millones de espectadores en todo el mundo? Simplemente con una serie de insultos y un claro desafío de McGregor por demostrar que puede ser él el que acabe con el invicto del púgil estadounidense que en su momento fue considerado como el mejor boxeador de la historia libra por libra. ¿Quiénes se benefician con este espectáculo que ya está considerado como uno de los más grandes de la historia del boxeo? Viéndolo desde el lado económico, se estima que habrá una ganancia de mil millones de dólares y que la recaudación podría superar a la pelea que hizo Mayweather con Manny Pacquiao en el 2015 que fue de 455 millones de dólares tan solo en pago por evento. Ahora se calcula que el monto total será de 495 millones de dólares. ¿Habrá título en juego? De ningún modo. Mayweather está oficialmente retirado del boxeo y renunció a los títulos mundiales que obtuvo en su carrera deportiva y McGregor no tiene bagaje en el boxeo, deporte que practicó entre los 12 y 15 años, aunque sí pidió la licencia reglamentaria a la comisión de Nevada. Su pelea no tiene cinturones en juego, pero no parece que vaya a un obstáculo para el impacto mediático. Por el lado de Mayweather está las ansias de llegar al 50-0 y ser el más ganador de la historia, superando a Rocky Marciano. En el otro rincón, "The Noturios" (el apodo del luchador irlandés), buscará convertirse en el luchador más completo de la historia. Cabe recordar que para McGregor será la primera vez que hará una pelea a 12 vueltas. El campeón de las artes marciales está acostumbrado a combatir a cinco round de cinco minutos cada uno. Principales detalles de la "pelea del siglo" T-MOBILE ARENA: Es un pabellón multifuncional situado en Las Vegas, Estados Unidos. Los trabajos de construcción debutaron en 2014 y el pabellón abrió sus puertas en abril de 2016. Tiene capacidad para 20.000 personas.En enero de 2016, la empresa de telefonía T-Mobile adquirió los derechos del nombre del pabellón con un contrato de múltiples años. Esta será la primera vez desde el 2006 que Mayweather peleará en otro lugar que no sea el MGM. LAS PRELIMINARES: Para no desentonar con el combate estelar, Maywather vs. McGregor tendrá un respaldo de peleas de boxeo profesional. La mayoría de la cartelera tendrá como protagonistas a púgiles de Mayweather Promotions. Allí se destacan Gervonta Davis que defenderá el título mundial superpluma ante Francisco Fonseca (FIB) al igual que Nathan Cleverly frente a Badou Jack en semipesado de la AMB. También combatirán Andrew Tabiti vs. Steve Cunningham (cinturón vacante de campeón USBA en peso crucero) y Yordenis Ugas vs.Thomas Dulorme y Juan Heraldez vs. José Miguel Borrego.