Lo mandan a juicio por comprar trenes "chatarra"

23/08/2017 -

El juez federal Julián Ercolini elevó a juicio oral la causa contra De Vido por la compra de trenes inservibles a España y Portugal, en la que está preso el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. Se trata del segundo juicio que deberá enfrentar (el próximo 27 de septiembre será juzgado por su presunta responsabilidad en la tragedia ferroviaria de Once). En este caso, De Vido está procesado por "administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública". A diferencia de Jaime, De Vido no está acusado del delito de cohecho, es decir, de haber cobrado coimas. A De Vido se lo acusa de haber diseñado entre 2004 y 2012, junto al integrante de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) Carlos Retuerto Castaño -también enviado a juicio oral- un "plan de modernización ferroviaria que, mediante la suscripción de una serie de actos jurídicos, determinó un perjuicio patrimonial a la administración pública", puntualmente con acuerdos y contratos, "escudándose en el estado de emergencia que presentaban los servicios de los ferrocarriles argentinos".