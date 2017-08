Fotos Maldonado: organismos de DD.HH. rechazaron trabajar con el Gobierno

Organismos de derechos humanos reclamaron la aparición con vida de Santiago Maldonado en una reunión que mantuvieron con el Gobierno, que les propuso "trabajar en conjunto" en la búsqueda del joven que permanece desaparecido desde el 1 de agosto, pero la iniciativa fue rechazada por las organizaciones. El ministro de Justicia, Germán Garavano, dijo que la reunión "no fue lo que esperábamos" porque "las personas que vinieron no estaban dispuestas a trabajar en conjunto", mientras que su par de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que "en este caso, recibimos una negativa". La aparición de Maldonado, quien permanece desaparecido desde el 1 de agosto tras una protesta mapuche reprimida por Gendarmería en Chubut, fue reclamada por representantes de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), Hijos Capital y Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas. En el encuentro, que se hizo en el Ministerio de Justicia, también estuvieron representantes del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Asociación Buena Memoria, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina y de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. El presidente de la APDH, Ernesto Moreau, dijo en declaraciones a DyN que Bullrich dice que "no sabe dónde está Santiago Maldonado" y afirmó que eso le recuerda al dictador Jorge Rafael Videla "cuando decía no sé dónde están, están desaparecidos. Eso no es propio de un Gobierno democrático", advirtió Moreau, y manifestó que "se atravesó una barrera que difícilmente se pueda volver atrás después de negar algo como la desaparición forzada de personas. Porque quien niega, encubre".