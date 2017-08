Las refriegas entre gremios mostraron la interna sindical

23/08/2017 -

Aunque el futuro de la CGT y el triunvirato en particular, en cabeza de Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña, es incierto (ayer hasta hubo rumores de que Daer podría renunciar de la jefatura) lo cierto es que la disputa por el poder dentro del sindicalismos es voraz. Más allá de que, todos dicen que el horizonte es preservar la unidad conseguida, lo cierto es que la Central camina sobre piso resbaladizo y ello quedó expresado en los incidentes que hubo en el acto.

A la grieta que existía entre los moyanistas -combativos- y Los Gordos, -dialoguistas-, se sumaron los reproches del sector de Schmid a camioneros por el derrape que cometieron al no poder evitar una batalla campal entre facciones del gremio que conduce Pablo Moyano. ‘Se mandaron una herminiada (por Herminio Iglesias cuando quemó el cajón en 1983): el Gobierno agradecido’, braman desde este sector. Y apuntalan, con obvia doble intención: ‘Si Pablo no puede controlar a su tropa que debía cuidarnos a todos, no creo que tenga la capacidad de conducir al movimiento obrero en su totalidad como se autopostula’. A propósito, Los Gordos se relamen por la desprolijidad. Recién se verán las caras en la próxima reunión de Consejo Directivo, que promete, una vez más, ser áspera. Habrá pases de factura, pero para este mitin pasarán unos días, como para que baje la espuma.

Hasta el 25 se abre una ventana de negociación con el Gobierno.