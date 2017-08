La Corte Suprema ordena otro fallo de la Cámara Electoral sobre candidatura de Menem

23/08/2017 -

La Corte Suprema revocó por "arbitraria" la sentencia de la Cámara Nacional Electoral que le impedía al ex presidente Carlos Menem ser nuevamente candidato a senador por La Rioja, y ordenó al tribunal dictar un nuevo fallo antes de la oficialización de las listas para las postulaciones a las elecciones generales legislativas de octubre.

Pero la Corte no sólo cuestionó a los camaristas electorales Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía por no haber analizado si la impugnación contra Menem era válida, sino sostuvo que la única razón por la que votaron contra la precandidatura fue un fallo propio (el del ex gobernador correntino Raúl "Tato" Romero Feris) y "no tuvo en cuenta los cambios jurisprudenciales operados en lo que respecta al alcance de las garantías que rodean al proceso penal, en especial el derecho a la revisión de las sentencias condenatorias".

Analistas sostenían que Corcuera y Dalla Vía no deberían pronunciarse en la nueva resolución, sino que debería formarse un nuevo tribunal mediante sorteo de camaristas federales de todo el país.