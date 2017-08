Cinco argentinos, acusados de dopaje

Fotos JUAN SEBASTIÁN VERÓN ejerce la presidencia de Estudiantes.

23/08/2017 -

El grupo de espionaje cibernético Fancy Bears, que ha estado vinculado a Rusia, esta vez apuntó al fútbol mediante la publicación de una serie de documentos que aseguran que varios futbolistas de renombre recibieron exenciones de uso terapéutico (TUE) para utilizar medicamentos prohibidos durante el Mundial de Sudáfrica 2010.

En uno de los archivos, Fancy Bears filtró una lista con el nombre de los supuestos 25 futbolistas a los que se les habría permitido utilizar drogas durante la competencia. Argentina, con cinco deportistas, es el combinado que más miembros tiene dentro de esta nómina. Alemania, que finalizó tercera, figura con cuatro atletas.

Los jugadores apuntados dentro del plantel comandado por Diego Armando Maradona -la Albiceleste quedó eliminada en cuartos de final- son Carlos Tevez, Gabriel Heinze, Juan Sebastián Verón, Diego Milito y Walter Samuel.

Según este informe, Tevez, Verón, Heinze y Samuel habrían consumido Betametasona, un tipo de esteroide (se utiliza por sus propiedades inmunosupresoras y antiinflamatorias). Milito, por su parte, habría consumido Salbutamol, Budesonida, Betametasona y formoterol.

Dentro de la Selección de Italia aparece otro argentino implicado: Mauro Camoranesi, quien habría utilizado Triamcinolone (un corticosteroide) y Xylocaine (un anestésico local). El delantero Vincenzo Iaquinta también figura en la lista, por el uso de Betametasona.

Mario Gómez, de la Selección de Alemania, y Dirk Kuyt, de la Selección de Holanda también figuran en el informe de los hackers. Los otros países mencionados en el informe son Argelia, Chile, Costa de Marfil, Grecia, Nueva Zelanda, Eslovaquia, Eslovenia y Estados Unidos.

La noticia produjo un fuerte cimbronazo dentro del mundo del fútbol y medios comoBBC, The Independent, L’Equipe y Daily Mail se hicieron eco de la información trascendida.

El comunicado de los hackers dice: "Hoy el equipo de hackers de Fancy Bears está publicando el material filtrado de varias fuentes relacionadas con el fútbol. Jugadores de fútbol y funcionarios afirman unánimemente que este tipo de deporte está libre de dopaje. Nuestro equipo percibió estas numerosas declaraciones como un reto y ahora demostraremos que están mintiendo".

Los demás acusados

Argelia: Ryad Boudebouz (Triamcinolona), Karim Matmour (Formoterol, Salbutamol, Budesonida).

Chile: Fabián Orellana (Salbutamol), Humberto Suazo (preparación derivada de plaquetas).

Costa de Marfil: Kanga Akale (Salbutamol).

Alemania: Christian Trasch (Salbutamol, Budesonida y Viani), Mario Gomez (Salbutamol), Hans-

Jorg Butt (Salbutamol, Formoterol), Dennis Aogo (Salbutamol)

Grecia: Georgios Tzavellas (Betametasona), Pantelis Kapetanos (Celesetone)

Italia: Vincenzo Iaquinta (Betametasona), Mauro Camoranesi (Triamcinolona y Xylocaine).

Holanda: Dirk Kuyt (Dexametasona).

Nueva Zelanda: Tim Brown (Dexametasona, Fentanilo y Sevredol), Kosta Barbarouses (Triamcinolone) Ryan Nelson (Prednisona).

Eslovaquia: Martin Jakubko (Budesonida).

Eslovenia: Marko Suler (Formoterol y Salbutamol).

Estados Unidos: Heath Pearce (Salbutamol).

¿Qué es el TUE?

El TUE (Therapeutic use exemptions) es un documento por el cual un atleta pide a un organismo internacional, que realiza un evento deportivo, usar medicamentos que no son permitidos.

Los cuatro requisitos que deben cumplir para obtenerlos son: que el deportista tenga problemas serios de salud si no usa el medicamento; no sacar ventaja deportiva a partir del uso de la medicina; no usar los medicamentos para un uso alternativo; las medicinas no se pueden usar sin tener la autorización.