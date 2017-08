Néstor Pitana dirigirá el debut de Boca y Fernando Rapallini, el de Rive

23/08/2017 -

La Asociación del Fútbol Argentino anunció ayer los árbitros para la primera fecha de la Superliga. Boca recibirá a Olimpo con arbitraje de Néstor Pitana, mientras que River visitará a Temperley con Fernando Rapallini como juez.

Viernes 25: 19.05, Tigre vs. Vélez, Darío Herrera; 21.05, Banfield vs. Belgrano, Germán Delfino.

Sábado 26: 14.05, Defensa y Justicia vs. GimnasiaLa Plata, Facundo Tello; 16.05, Colón vs. Rosario Central, Juan Pablo Pompei; 18.05, Talleres vs. Lanús, Mauro Vigliano; 20.05, Independiente vs. Huracán, Patricio Loustau

Domingo 27: 11.05, San Martín (SJ) vs. Patronato, Diego Abal; 14.05, Atlético Tucumán vs. Godoy Cruz, Jorge Baliño; 16.05, San Lorenzo vs. Racing, Fernando Echenique; 18.05, Boca vs. Olimpo, Néstor Pitana; 20.05, Temperley vs. River, Fernando Rapallini.

Lunes 28: 19.05, Newell’s vs. Unión, Fernando Espinoza; 21.05, Estudiantes vs. Arsenal, Silvio Trucco.

Postergado: domingo 8 de octubre, Argentinos vs. Chacarita, Nicolás Lamolina.