Dady Brieva: "A los K no los critico, son mi familia, banco el prontuario"

23/08/2017 -

Dady Brieva estuvo invitado al programa "Los Ángeles de la Mañana" y, después de hablar sobre la participación de Mariela "La Chipi" Anchipi en el "Bailando", se metió en la actualidad política y brindó su opinión sobre los resultados de las Paso. Yanina Latorre lo increpó: "¿Tanto miedo te da criticar a alguien K?". Y Dady no se quedó callado: "A los K no los critico públicamente, son mi familia, banco el prontuario. Reconozco errores pero son los míos, es como ‘la familia’, ¿me entendés?". El humorista reconoció que durante el kirchnerismo le ofrecieron cargos públicos, pero no los aceptó porque se dedica al humor. El "Midachi" aseguró que si Cristina Kirchner gana las elecciones en octubre tiene la posibilidad de volver a ser presidenta.