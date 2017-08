Nicolás Cabré volvió a la TV. y dejó a un lado al galán

Fotos Nicolás aseguró que en el exterior las mujeres no se daban vuelta para mirarlo.

23/08/2017 -

En el marco del estreno de la nueva ficción de la Tv Pública, titulada "Cuéntame cómo pasó", Nicolás Cabré volvió a encontrarse con la prensa y habló de todo.

El actor aseguró que su "prioridad" es su hija Rufina y que, si bien disfruta de su trabajo, no quiere perderse nada del crecimiento de la pequeña por estar a mil revoluciones. "Ella es lo que me hace feliz", afirmó en diálogo con Gente.

Además, habló de cómo encaró la fama y de su padre. "Las luces, los grandes eventos... nunca me creí todo eso. De mí decían que era lindo, me rotulaban de ‘galancito’... Y, la verdad, tuve la suerte de irme de vacaciones a otros países, donde no me conocían, y las chicas no se daban vuelta a mirarme por la calle, eh... La realidad es otra. A mí hay cosas que no me gustan y choqué mucho por decirlas", reflexionó.

"No traicioné lo que me enseñaron. Mi papá, mi héroe de por vida, me enseñó todo lo que sé. Fue difícil. Había cosas que se decían, y hoy a lo mejor se siguen diciendo, que eran terribles... Pero a mí me enorgullece que algunas personas estén en la vereda de enfrente", agregó sobre cómo encaró su carrera.

"¿Lo extrañás a tu papá?", le preguntó el periodista.

"¿Al viejo? Y... era... lo más grande que había. Lo extraño. Pero siempre está conmigo", contestó el actor, y sobre su rol de padre concluyó: "Ojalá que pueda ser el 50% de lo que fue mi papá conmigo".

A pesar de que hace cuatro años que Nicolás Cabré está separado de Eugenia "la China" Suárez, ambos mantienen una buena relación por el bienestar de su hija Rufina.

"Me alegra ver que la ‘China’ es feliz. Cuando todo es felicidad, cuando mi hija está contenta, no hay nada que me importe más", expresó sobre el bebé que está esperando su ex con Benjamín Vicuña.

Por su parte, él se reconoce como un padre muy presente en la vida de su hija y se encarga constantemente de que no le falte nada. "Rufina es lo que más feliz me hace en la vida. Si bien estoy corriendo, y laburo muchas horas por día, a Rufi no se le modifica nunca ningún horario. Los días que a mí me toca llevarla y buscarla al colegio, lo hago. Su día de natación siempre está cubierto", comentó sobre la niña.

Además, ella lo acompaña en todos sus compromisos laborales y sigue los pasos artísticos de sus padres: "Es la dueña del teatro, juega, baila, está maquillada, eso es lo que a mí más me divierte", agregó.