Darín, en un picante cruce con sus fans

23/08/2017 -

Si bien Ricardo Darín prefiere evitar la polémica, tampoco teme decir lo que piensa, incluso a las críticas en Twitter. Tras el estreno de su nueva película "La Cordillera", que protagoniza con Dolores Fonzi y Érica Rivas bajo la dirección de Santiago Mitre, Ricardo recibió varias críticas por el filme. "La Cordillera, una vez más -al igual que Nieve Negra @bombitadarin volvió a elegir mal el libro. Una pena para quienes lo admiramos", le escribió un seguidor. Ricardo no dudó en cruzarlo con ironía: "¿Me lo podrías elegir vos? Dale, no te cuesta nada.."; a lo que el usuario le respondió con gracia: "¡Dale! Al hacer pública tu propuesta, ¡la acepto!". Otro espectador planteó: "Fui a ver La Cordillera y creo que no entendí el final. @bombitadarin, los espectadores nos quedamos debatiendo después de la película", a lo que el brillante actor le repreguntó: "¿Eso no es bueno? Digo, ¿te pasó muchas veces? Un abrazo’.

