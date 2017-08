Hamburgo entregó un auto 0 km a un vecino de Las Termas

Fotos ACTO. El Lic. Fernando Rojo, en representación de Hamburgo, entregó las llaves del auto a Héctor Vergara.

En la sede central de Hamburgo Compañía de Seguros se realizó la entrega del auto 0km al ganador del sorteo correspondiente al 30 de junio. Esta vez el afortunado que se llevó el auto fue Héctor Adrián Vergara, empleado de la Municipalidad de Las Termas de Río Hondo.

Feliz por su suerte, el ganador recibió su nuevo automóvil ayer de manos del Lic. Fernando Rojo en representación de la empresa. En tanto que supervisó la entrega el escribano Luis Karam

El flamante ganador estuvo acompañado por su hija Celeste y el resto de su familia, con quienes compartirá los viajes de ahora en adelante.

"No podía dormir desde que me enteré que había ganado. Al principio no creía que era yo, todos me felicitaban, después de cuatro días me enteré bien y fue una gran alegría para toda la familia. Estoy muy contento con esta gran oportunidad que me dio Hamburgo de tener un auto 0km", dijo emocionado.

"Tenía un auto y lo vendí hace dos años y ahora gracias a Hamburgo tengo mi auto. Es un gran premio, una bendición, gracias a Dios que salí sorteado. Es la primera vez que gano algo y estamos contentos", añadió Héctor.

Además destacó que el auto servirá para pasear y compartir con sus seres queridos.

Regalo

Como es habitual, Hamburgo Compañía de Seguros da la posibilidad a cada ganador, de elegir una escuela para repartir a todo el alumnado, mochilas de la institución. En este caso, el ganador eligió la Escuela Nº 350 de la localidad de San Pablo, a donde concurren 345 alumnos entre los dos turnos.

"Fui a esa escuela y la elegí para regalar las mochilas porque significa mucho para mí, fue ahí donde me crié y quería ayudar a los chicos", añadió el ganador.

Por último, resaltó que "hay que confiar más en Hamburgo". l