"En la mayoría de los casos, son niños hiperactivos con base emocional, es decir con conflictos familiares"

Fotos LIC. ANA GÁLVEZ. Psicopedagoga

23/08/2017 -

La escuela es el escenario donde suelen aparecer los signos de que un niño es hiperactivo. El rol del docente es fundamental para advertir a los padres sobre el comportamiento de sus hijos y juntos trabajar por un mejor desarrollo.

"Cuando hablamos de chicos hiperactivos tenemos que hacer la diferencia en que hay niños con compromiso orgánico y otros sin compromiso orgánico. Los primeros, por lo general, además de asistir a una psicopedagoga o psicóloga, asisten a un neurólogo por alguna medicación que se indique. La mayoría de los casos son hiperactivos con base emocional, es decir con conflictos familiares o sociocontextuales que ellos mismos no pueden elaborar, o porque no pueden superar un duelo, que es pérdida de parientes, cambiarse de barrio o de amigos, etc.", explicó la psicopedagoga.

En este sentido, resaltó que "en estadísticas generales los niños hiperactivos son muy inteligentes, donde la situación hace que el niño no logre concentrar totalmente en lo que puede, pero llamativamente el niño -si se lo observa- toma la atención para varios estímulos: puede escuchar a la maestra, a la conversación de un compañero y estar leyendo al mismo tiempo. Obviamente, que al estar la atención en tantas cosas hace que ésta no sea la mejor y además que su desgaste energético sea muy grande".

La especialista también consideró que "es importante trabajar familia y escuela".

"El chico hiperactivo tiene que ser ocupado en lo que le interesa. En lo que refiere a su casa, practicar un deporte que le interese, estar con personas con las que puede hacer un collage, por ejemplo, en las distintas actividades que no a todos les interesa, hay que ver qué actividades le gusta y qué es lo que va a aprender", añadió Gálvez.

Sobre la forma de motivar a los niños hiperactivos, la psicopedagoga sostuvo que "un niño es muy lúdico, todo lo que es jugar tienen un mejor aprendizaje para ellos. En un taller de arte, un lugar de deporte, va a aprender a concentrar la atención en un determinado objetivo. Si bien es una práctica extra clase, los resultados en la clase van a ser mejores".

La importancia de la familia

"No dejamos de considerar la importancia de que la familia asuma que la hiperactividad es un síntoma familiar. Como familia debemos analizar qué puede estar interviniendo para que el niño no logre tener un equilibrio en su atención y conducta", dijo Gálvez.

En consonancia con la psicopedaga, la Dra. Karina Afur remarcó que "los padres tienen que interesarse y preguntarle al docente y al niño qué es lo que han visto en la escuela, tienen que motivarlos; lo principal es conocer qué cosas le interesan al chico. Cada criatura tiene sus habilidades, relacionadas a las diferentes inteligencias".

"El colegio también debe ver todo esto. Es decir, encontrar en cada niño el potencial que lo lleve en su vida a autoabastecerse y nosotros, los adultos, acompañarlos en eso. La educación tiene que ser con la familia para que el individuo sea autónomo y feliz", cerró la pediatra.