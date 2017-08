El tratamiento debe ser interdisciplinario

23/08/2017 -

La Dra. Karina Afur también destacó que es importante que la familia y los docentes acompañen al niño hiperactivo en sus actividades y ayuden a descubrir sus potenciales.

"La atención no la pueden tener sostenida, pero sí en determinadas actividades de su interés. Hay áreas del aprendizaje que no comprenden, por ejemplo se le puede leer un cuento y no lo pueden entender, pero en otras áreas sí pueden hacerlo", dijo la pediatra.

"Capaz que sólo sobrediagnosticó la psicopedagoga, por lo que hay que indagar si el neurólogo lo hizo y hay que ver cómo está la familia. El pediatra es el médico de cabecera, el tratamiento va a ser con un neurólogo y psicopedagogo, con un psicólogo, a veces un terapista ocupacional, con un fonoaudiólogo y un docente especial, porque tienen que hacer una educación integral e inclusiva", añadió.