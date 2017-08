Niños hiperactivos: la importancia de la ayuda y comprensión de los padres y de los docentes

Fotos CONSEJO. Cuando se diagnostica al niño de hiperactivo, padres y docentes deben ayudarlo en su aprendizaje.

Hay niños que están en permanente actividad física, no se concentran y tienen problemas de conducta y aprendizaje en el colegio. Muchos de ellos son impulsivos y no pueden estar quietos. A veces en el ámbito escolar se los rotula como chicos hiperquinéticos, y con frecuencia sufren también el síndrome del déficit de atención. Pero, ¿cuándo hablamos realmente de un niño hiperactivo? ¿Todo niño que no está quieto sufre de alguno de estos trastornos?

Los pediatras y neurólogos infantiles sostienen que las consultas por niños "revoltosos" han crecido en el último tiempo, sin embargo no siempre tiene que ver con un verdadero diagnóstico de hiperactividad.

"La hiperactividad generalmente se asocia con déficit de atención, más los antecedentes. En la escuela pueden verse algunas características de los niños y en la casa otras, y los estudios muestran otros aspectos. A veces puede haber antecedentes perinatales significativos que influyen en el desarrollo neurológico. Entonces, los chicos tienen que pasar por evaluaciones psicológicas, psicopedagógicas, con estudios neurológicos. Cuando se tienen todos los resultados recién se los puede diagnosticar como hiperquinéticos", explicó la Dra. Karina Afur a EL LIBERAL.

La pediatra también sostuvo que "a veces en la hiperactividad no se nota tanto que el niño tiene déficit de atención y es una desregulación de la dopamina con la noradrenalina. Está comprobado que algo falla en los neurotransmisores y que no es solamente lo que se puede ver en el colegio".

Observación

"Hoy hay más herramientas para hacer el diagnóstico, quizás antes se caratulaba como el chico molesto o que no era muy lúcido. Por este lado, los docentes pueden sobrediagnosticar. Pero hay diagnósticos diferenciales que se deben hacer, relacionados con los trastornos propios de la conducta, los trastornos depresivos, trastornos bipolares, los tics, los trastornos del aprendizaje como la dislexia, porque un chico que no comprende la clase puede molestar. También están los trastornos generalizados del desarrollo como el Asperger; a veces son trastornos del sueño, es decir chicos que tienen apnea, que no duermen bien y que no prestan atención de día o están con mucha energía y se lo cataloga como hiperactivo", amplió la Dra. Afur, referente de la Comisión de Prensa de la Sociedad Santiagueña de Pediatría.