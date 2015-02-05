CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 24 de Agosto 2017

A LAS 23.00 EL SULTÁN

24/08/2017 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 LOS SIMPSONS

15.30 ELIF

16.45 MAR DE AMORES

18.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

(CONTINUACIÓN)

23.00 EL SULTÁN

00.45 NOTICAMPI

01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.30 PAUSA EN FAMILIA 

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

CANAL 9

16.00 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN

17.00 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 CONCEBIDO PARA MATAR

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

EL TRECE

14.30 DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MED CEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

CANAL14

11.30 PARA TODA MUJER

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 DALE FERRO

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 CUATRO GUITARRAS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 ALTO CONTRASTE

19.00 OTRA CANCHA

20.00 SANTIAGO GOLF TOUR

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 PASIÓN POR EL TURF

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN

22.30 EL PODIO

23.00 ANIMADORES

CANAL 4

14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF

15.00 LIGA COMERCIAL

15.30 DEPORTE EXPRESS

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 POLI 24

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 CINE EXPRESS

23.30 EN BOCA DE TODOS


PELÍCULAS

CINEMAX

07.19 MI NOVIA ES UN FANTASMA

09.13 LUNA DE MIEL EN FAMILIA

11.38 IGUALITA A MI

13.56 TIERRA DE OSOS

15.42 BUSCANDO A NEMO

17.43 LA MEJOR DE MIS BODAS

19.36 LUNA DE MIEL EN FAMILIA

22.00 YO LOS DECLARO MARIDO Y LARRY

TCM

06.46 ALF (TEMPORADA 2)

07.12 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

07.38 LA NIÑERA

08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.54 ALF (TEMPORADA 3)

09.20 LA PANTERA ROSA

09.38 NO NOS DEJES COLGADAS

11.20 ETERNAMENTE AMIGAS

13.37 SINTONÍA DE AMOR

15.37 UN EQUIPO MUY ESPECIAL

18.01 MALAS COMPAÑÍAS

20.10 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

20.35 LA NIÑERA

21.00 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO

23.01 EMBRIAGADO DE AMOR

TNT

06.00 DOS HERMANOS

07.55 INDIANA JONES Y EL REINO DE LA CALAVERA

DE CRISTAL

10.14 LA HERENCIA DEL SR. DEEDS

12.01 MONSTERS UNIVERSITY

13.59 VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA

15.42 SUPERMAN REGRESA

18.38 CON AIR

20.51 INVASIÓN DEL MUNDO - BATALLA. LOS

ÁNGELES

23.00 UN GALLO PARA ESCULAPIO

00.00 LA NOCHE DE LA EXPIACIÓN

01.35 UN HOMBRE DIFERENTE

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, DUDA

RAZONABLE

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, CRIMEN

MENTAL

11.00 HOUSE M.D., TBD

12.00 HOUSE M.D., LÍNEAS EN LA ARENA

13.00 GRIMM, TODO POR LA DONCELLA

14.10 LA TELARAÑA DE CHARLOTTE

16.00 HOUSE M.D., LOCOS DE AMOR

17.00 HOUSE M.D., QUE SERÁ

18.00 GRIMM, EL REY RATA

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, DESPERTAR

PRIMAVERAL

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, LAS DISECCIONES

DEL DIABLO

21.00 BATES MOTEL, OCULTO

22.00 BATES MOTEL, LOS SUEÑOS MUEREN

PRIMERO

23.00 LUCES DEL MÁS ALLÁ 2

01.00 GRIMM, EL REY RATA

02.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, DESPERTAR

PRIMAVERAL

STUDIO UNIVERSAL

09.30 FIN DE SEMANA DISFUNCIONAL

11.40 AÚN NO HAS VISTO NADA

14.05 CHOCOLATE

16.45 PERFUME DE MUJER

20.00 UN PRÍNCIPE EN NUEVA YORK

22.25 DE MENDIGO A MILLONARIO

24.50 COCODRILO DUNDEE II

03.05 DE MENDIGO A MILLONARIO

A DÓNDE IR

EL MAGISTRADO

(YRIGOYEN Y ALVEAR)

+ JUEVES 24, A LAS 22.30, PRESENTACIÓN

DE MARIANO “MONO” DÍAZ,

CON SUS ALUMNOS LUNA Y MILENA

GARNICA, JORGE ACOSTA Y JOSÉ

CARDOZO. INVITADOS: FACUNDO

FARÍAS (VIOLÍN), Y DARÍO TÉVEZ

(ARMÓNICA).

+ VIERNES 25, A LAS 22, ETERNO

REPROCHE ADELANTA SU PRÓXIMO

DISCO. BANDA INVITADA:

TEPHARDOS.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+ JUEVES 24, A LAS 18.30, SUBIRÁ

A ESCENA EL ESPECTÁCULO INFANTIL

“LA GRANJA DE ZENÓN Y EL

HUEVO DE ORO”.

FÓRUM (PERÚ 511)

+ SÁBADO 26, A LAS 19, SOBRE LA

EXPLANADA DE ROCA, 1º ENCUENTRO

DE MUSIQUEROS “SIN PENSAMIENTO

EN COPLAS, NO HAY CANTO”,

CON MÓSOJ ÑAUPA, LOS VIDALEROS

DE FERNÁNDEZ, ACADEMIA

DE DANZAS, INTERVENCIONES TEATRALES,

ARTISTAS PLÁSTICOS, ARTESANOS

Y ARTISTAS INVITADOS.

PARRILLADA DON JUAN

(BELGRANO Y LIBERTADOR, LB)

+ DOMINGO 27, A LAS 13, PEÑA SOLIDARIA

CON “LOS CANTORES DE

SERENATA”, WALTER OLIVERA,

“MÓSOJ ÑAUPA”, “LOS CANTORES,

LOS DE ALICO”, AGUSTÍN ROLDÁN,

“SUENAN VOCES”, “SONKOY BANDEÑO”

Y JOVITA SUBIRE.

CINES

SUNSTAR

LAS AVENTURAS DEL

CAPITÁN CALZONCILLOS

(3D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

24/08-25/08 -16.30 (Cast)

LAS AVENTURAS DEL

CAPITÁN CALZONCILLOS

(2D): ANIMACIÓN, AVENTURA,

(ATP) 24/08-25/08 -16.00 (Cast)

EL PLANETA DE LOS

SIMIOS: GUERRA (3D):

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

años)

24/08-18.30 (Cast) 21:20 (Subt)

EMOJI (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

24/08-25/08 -17:00 (Cast)

VALERIAN Y LA CIUDAD DE

LOS MIL PLANE TAS (2D):

CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA, (ATP)

24/08-25/08 -16.30 (Cast)

VALERIAN Y LA CIUDAD DE

LOS MIL PLANETAS (3D):

CIENCIA FICCION, AVENTURA, (ATP)

24/08-19:10 (Cast) 22.00 (Subt)

LA TORRE OSCURA (2D):

FANTASÍA, AVENTURA (+ 13 años)

24/08-16:15 (Cast) 18.20 (Cast)

20:30 (Subt) 22:35 (Subt)

EL FÚTBOL O YO (2D):

COMEDIA (ATP)

24/08-19.30 (Cast) 22:00 (Subt)

LA CORDILLERA (2D):

SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)

24/08-18.00 (Cast) 20:20 (Subt)

20:20 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

VALERIAN Y LA CIUDAD DE

LOS MIL PLANETAS ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 17.30 - (TODOS

LOS DÍAS) CASTELLANO 3D

19.50- (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

LA TORRE OSCURA - APTA 13

AÑOS C/RESERVA ESTRENO

CASTELLANO 2D 18:20- 23.00- (TODOS

LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

LA CORDILLERA - APTA 13

AÑOS CASTELLANO 2D 20.40 - (TODOS

LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

EMOJI: LA PELÍCULA ATP

CASTELLANO 2D 20:20 (TODOS LOS

DÍAS) CASTELLANO 3D 17.50 (TODOS

LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

EL FÚTBOL Y YO ATP C/LEYENDA

CASTELL. 2D 22.40 (Todos los

días) Lunes, martes y miércoles $65

EL PLANETA DE LOS SIMIOS:

LA GUERRA Apta 13

años con reserva CASTELLANO 2D

22.30 (Todos los días)

Lunes, martes y miércoles $65

 
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