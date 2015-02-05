CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 24 de Agosto 2017
A LAS 23.00 EL SULTÁN
Por El Liberal
24/08/2017 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 LOS SIMPSONS
15.30 ELIF
16.45 MAR DE AMORES
18.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
(CONTINUACIÓN)
23.00 EL SULTÁN
00.45 NOTICAMPI
01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
16.00 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
17.00 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 CONCEBIDO PARA MATAR
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
EL TRECE
14.30 DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MED CEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
CANAL14
11.30 PARA TODA MUJER
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 SANTIAGO PUEBLO QUE
BAILA
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 DALE FERRO
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONÍA
17.30 CUATRO GUITARRAS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 ALTO CONTRASTE
19.00 OTRA CANCHA
20.00 SANTIAGO GOLF TOUR
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 PASIÓN POR EL TURF
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN
22.30 EL PODIO
23.00 ANIMADORES
CANAL 4
14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF
15.00 LIGA COMERCIAL
15.30 DEPORTE EXPRESS
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 POLI 24
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 CINE EXPRESS
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
07.19 MI NOVIA ES UN FANTASMA
09.13 LUNA DE MIEL EN FAMILIA
11.38 IGUALITA A MI
13.56 TIERRA DE OSOS
15.42 BUSCANDO A NEMO
17.43 LA MEJOR DE MIS BODAS
19.36 LUNA DE MIEL EN FAMILIA
22.00 YO LOS DECLARO MARIDO Y LARRY
TCM
06.46 ALF (TEMPORADA 2)
07.12 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
07.38 LA NIÑERA
08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.54 ALF (TEMPORADA 3)
09.20 LA PANTERA ROSA
09.38 NO NOS DEJES COLGADAS
11.20 ETERNAMENTE AMIGAS
13.37 SINTONÍA DE AMOR
15.37 UN EQUIPO MUY ESPECIAL
18.01 MALAS COMPAÑÍAS
20.10 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
20.35 LA NIÑERA
21.00 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO
23.01 EMBRIAGADO DE AMOR
TNT
06.00 DOS HERMANOS
07.55 INDIANA JONES Y EL REINO DE LA CALAVERA
DE CRISTAL
10.14 LA HERENCIA DEL SR. DEEDS
12.01 MONSTERS UNIVERSITY
13.59 VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA
15.42 SUPERMAN REGRESA
18.38 CON AIR
20.51 INVASIÓN DEL MUNDO - BATALLA. LOS
ÁNGELES
23.00 UN GALLO PARA ESCULAPIO
00.00 LA NOCHE DE LA EXPIACIÓN
01.35 UN HOMBRE DIFERENTE
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, DUDA
RAZONABLE
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, CRIMEN
MENTAL
11.00 HOUSE M.D., TBD
12.00 HOUSE M.D., LÍNEAS EN LA ARENA
13.00 GRIMM, TODO POR LA DONCELLA
14.10 LA TELARAÑA DE CHARLOTTE
16.00 HOUSE M.D., LOCOS DE AMOR
17.00 HOUSE M.D., QUE SERÁ
18.00 GRIMM, EL REY RATA
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, DESPERTAR
PRIMAVERAL
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, LAS DISECCIONES
DEL DIABLO
21.00 BATES MOTEL, OCULTO
22.00 BATES MOTEL, LOS SUEÑOS MUEREN
PRIMERO
23.00 LUCES DEL MÁS ALLÁ 2
01.00 GRIMM, EL REY RATA
02.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, DESPERTAR
PRIMAVERAL
STUDIO UNIVERSAL
09.30 FIN DE SEMANA DISFUNCIONAL
11.40 AÚN NO HAS VISTO NADA
14.05 CHOCOLATE
16.45 PERFUME DE MUJER
20.00 UN PRÍNCIPE EN NUEVA YORK
22.25 DE MENDIGO A MILLONARIO
24.50 COCODRILO DUNDEE II
03.05 DE MENDIGO A MILLONARIO
A DÓNDE IR
EL MAGISTRADO
(YRIGOYEN Y ALVEAR)
+ JUEVES 24, A LAS 22.30, PRESENTACIÓN
DE MARIANO “MONO” DÍAZ,
CON SUS ALUMNOS LUNA Y MILENA
GARNICA, JORGE ACOSTA Y JOSÉ
CARDOZO. INVITADOS: FACUNDO
FARÍAS (VIOLÍN), Y DARÍO TÉVEZ
(ARMÓNICA).
+ VIERNES 25, A LAS 22, ETERNO
REPROCHE ADELANTA SU PRÓXIMO
DISCO. BANDA INVITADA:
TEPHARDOS.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+ JUEVES 24, A LAS 18.30, SUBIRÁ
A ESCENA EL ESPECTÁCULO INFANTIL
“LA GRANJA DE ZENÓN Y EL
HUEVO DE ORO”.
FÓRUM (PERÚ 511)
+ SÁBADO 26, A LAS 19, SOBRE LA
EXPLANADA DE ROCA, 1º ENCUENTRO
DE MUSIQUEROS “SIN PENSAMIENTO
EN COPLAS, NO HAY CANTO”,
CON MÓSOJ ÑAUPA, LOS VIDALEROS
DE FERNÁNDEZ, ACADEMIA
DE DANZAS, INTERVENCIONES TEATRALES,
ARTISTAS PLÁSTICOS, ARTESANOS
Y ARTISTAS INVITADOS.
PARRILLADA DON JUAN
(BELGRANO Y LIBERTADOR, LB)
+ DOMINGO 27, A LAS 13, PEÑA SOLIDARIA
CON “LOS CANTORES DE
SERENATA”, WALTER OLIVERA,
“MÓSOJ ÑAUPA”, “LOS CANTORES,
LOS DE ALICO”, AGUSTÍN ROLDÁN,
“SUENAN VOCES”, “SONKOY BANDEÑO”
Y JOVITA SUBIRE.
CINES
SUNSTAR
LAS AVENTURAS DEL
CAPITÁN CALZONCILLOS
(3D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
24/08-25/08 -16.30 (Cast)
LAS AVENTURAS DEL
CAPITÁN CALZONCILLOS
(2D): ANIMACIÓN, AVENTURA,
(ATP) 24/08-25/08 -16.00 (Cast)
EL PLANETA DE LOS
SIMIOS: GUERRA (3D):
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
años)
24/08-18.30 (Cast) 21:20 (Subt)
EMOJI (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
24/08-25/08 -17:00 (Cast)
VALERIAN Y LA CIUDAD DE
LOS MIL PLANE TAS (2D):
CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA, (ATP)
24/08-25/08 -16.30 (Cast)
VALERIAN Y LA CIUDAD DE
LOS MIL PLANETAS (3D):
CIENCIA FICCION, AVENTURA, (ATP)
24/08-19:10 (Cast) 22.00 (Subt)
LA TORRE OSCURA (2D):
FANTASÍA, AVENTURA (+ 13 años)
24/08-16:15 (Cast) 18.20 (Cast)
20:30 (Subt) 22:35 (Subt)
EL FÚTBOL O YO (2D):
COMEDIA (ATP)
24/08-19.30 (Cast) 22:00 (Subt)
LA CORDILLERA (2D):
SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)
24/08-18.00 (Cast) 20:20 (Subt)
20:20 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
VALERIAN Y LA CIUDAD DE
LOS MIL PLANETAS ATP ESTRENO
CASTELLANO 2D 17.30 - (TODOS
LOS DÍAS) CASTELLANO 3D
19.50- (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
LA TORRE OSCURA - APTA 13
AÑOS C/RESERVA ESTRENO
CASTELLANO 2D 18:20- 23.00- (TODOS
LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
LA CORDILLERA - APTA 13
AÑOS CASTELLANO 2D 20.40 - (TODOS
LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
EMOJI: LA PELÍCULA ATP
CASTELLANO 2D 20:20 (TODOS LOS
DÍAS) CASTELLANO 3D 17.50 (TODOS
LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
EL FÚTBOL Y YO ATP C/LEYENDA
CASTELL. 2D 22.40 (Todos los
días) Lunes, martes y miércoles $65
EL PLANETA DE LOS SIMIOS:
LA GUERRA Apta 13
años con reserva CASTELLANO 2D
22.30 (Todos los días)
Lunes, martes y miércoles $65