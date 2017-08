FÚNEBRES | 24 de Agosto de 2017

Hoy 22:28 -

FALLECIMIENTOS

- Miguel Ángel Paz (Frías)

- José Humberto Santillán (Fernández)

- Ewar Antonio Cancinos

- Josefina de Jesús Galván

- Elsa del Valle Mansilla

Sepelios Participaciones

ANGELOZ, CÉSAR EDUARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/17 en Córdoba|. Eduardo Antonio Abalovich y familia participan con dolor el fallecimiento del correligionario y ruegan oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO, MARGARITA (q.e.p.d) Falleció el 22/8/17|. Su esposo Carlos Mansilla, sus hijos: Carlos, Analia, Magali, Celeste, Abigail, y Santiago, participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia.

BARRIONUEVO, MARGARITA (q.e.p.d) Falleció el 22/8/17|. Su hermana América, sus sobrinos: Gustavo, Dina, Javier, Silvia, Marisa, Miguel y sus sobrinos políticos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BRAVO, NANCY PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Dios no prometió días sin dolor, risa sin tristeza, ni sol ni lluvia, pero si prometió fuerza para día, consuelo para tus lágrimas y luz para tu camino. Sus compañeros del departamento Agentes de Retención de la DGR: Nancy Cascio, Liliana Balzaretti, Mónica Rodríguez, Claudia Cárdenas, Florencia Vieyra, Nilda Padilla, Ramón Salvatierra, Guillermo Arias, participan con profundo dolor su fallecimiento.

BRAVO, NANCY PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Ricardo Mishima e hijos participan su fallecimiento y acompañan a Jorge y Guillermo en estos dolorosos momentos. Se ruega una oración en su memoria.

BRAVO, NANCY PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Domingo Abdala y Sra. Maria L. Drube de Abdala y flia., participan con pesar su fallecimiento y acompañan con afecto a su hermano Jorge y flia. en su dolor. Elevamos oraciones en su memoria.

BRAVO, NANCY PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Maria Celia Afur y su hija María Virginia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Mariana y demás familiares en estos dificiles momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO, NANCY PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Francisco E. Cerro, Mercedes Clusella y sus hijos Francisco, Sebastián, Delfina y Magdalena participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CANCINOS, EWAR ANTONIO (Guncho) (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/17|. Su hermana Berta, Chini, Enrique y Raúl, sus sobrinos Maru, Lili y Guilli, participan con profundo dolor el fallecimiento de su hermano Guncho y rogamos oraciones en su querida memoria.

CASTILLO, SUSANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/17|. La comunidad educativa del Colegio Evangélico Canclini participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de nuestra hermana en Cristo y compañera Susana Peralta. Le pedimos a Dios consuelo y fortaleza para los familiares y amigos.

GALVÁN, JOSEFINA DE JESUS (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/17|. Sus hijos Ana, Vicenta, Isidora y José Díaz; h. pol. Rogelio, David, Ricardo, Adriana, nietos y bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 15 en el cementerio La Piedad, casa de duelo P. L. Gallo 330 (sv.) SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MALDONADO DE RUFFA, WILMA NANCY (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Nora Rafael de Jiménez despide con dolor a la querida Wilma, agradeciendo su testimonio de fe y servicio a sus hermanos. Acompaña con cariño a a sus hijos. Ruega por su descanso en el Señor y el consuelo para su familia y afectos.

MANSILLA, ELSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/17|. Su esposo Gómez Jaime, sus hijos Enrique, Manuel, Aide, Liliana, Carlos, Olga, Néstor; sus hijos políticos, nietos Mariana, Érica y bisnietos. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia. NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

RIVAS, VÍCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/17|. Su sobrino Hugo Orlando Anna, su esposa Lia, sus hijos Hugo Ariel, Liz Analía y Mayra Yasmín, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RIVAS, VÍCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/17|. Dr. Juan C. Storniolo, su esposa Marcela Mayuli, sus hijos y respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RIVAS, VÍCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/17|. El Colegio Bioquímico y la Cooperativa Bioquímica, participan el fallecimiento del Sr. padre de su asociada Dra. María Silvia Rivas Azar. Ruegan oraciones en su memoria.

RIVAS, VÍCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/17|. Aristóbulo Rojas y Carolina Polti, sus hijos Pablo, Federico y Verónica; Daniel y Laura participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de pena.

RIVAS, VÍCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/17|. Facundo Zavalia, Fernanda Teruel, sus hijos Lourdes, Sofía, Facundo y Sol, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amigo Gustavo y ruegan oraciones en su memoria.

RIVAS, VÍCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/17|. Elena Haick y flia., abrazan con cariño a Purita, Gustavo, Maria Silvia y demás familiares por la pérdida de don Víctor. Adorable persona.

RIVAS, VÍCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/17|. Amado, Tere, Vivana y Mariela Salomón, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RIVAS, VÍCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/17|. Renato Ciocci y flia., participa con pesar su fallecimiento, acompañan a Purita en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

RIVAS, VÍCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/17|. Mario J. Fioramonti despide a su amigo y acompaña a su familia en este doloroso momento.

RIVAS, VÍCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/17|. Manuel Carrizo, su esposa Graciela Álvarez y sus hijas participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RIVAS, VÍCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/17|. Dr. Vittorio Yanucci y Sra. Maria Eugenia Pernigotti, sus hijos Facundo, Guillermina, Justina y Guadalupe, participan su fallecimiento y ruegan oraciones.

RIVAS, VÍCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/17|. Jorge Alberto Gómez Paz y familia, acompañan con profundo dolor a su amigo Gustavo y familia en este difícil momento.

RIVAS, VÍCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/17|. Héctor Raúl Mulki y Miriham Neme participan con profundo dolor el fallecimiento del papá del amigo Gustavo y acompañan a su esposa, hija y demás familiares en estos tristes momentos. Se eleva una plegaria en su memoria.

RIVAS, VÍCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/17|. Sara B. Navarrete de Hounau, participa con tristeza su fallecimiento y abraza cariñosamente a su esposa Purita e hijos, a su hermana política Marta, a todos con sus respectivas familias, en momentos tan dolorosos por tan sensible pérdida. Para quienes lo hemos conocido, su recuerdo seguirá vivo como el Profesor querido por sus colegas y alumnos, siempre dispuesto a colaborar con tareas extra-curriculares, cumplidor con sus horarios sin límites, respetuoso, amable y contagiando su buen ánimo durante las vicisitudes del trabajo docente, con su alegría y sincera amistad. Que Dios otorgue a su alma la paz celestial infinita y resignación cristiana a su querida familia.

RIVAS, VÍCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/17|. Olga Correa de Álvarez y familia participan su fallecimiento acompañando en su dolor a sus seres queridos. Nunca olvidaremos su buen humor, su sencillez y calidad artística. Descansa en paz, amigo.

RIVAS, VÍCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/17|. Querido Victor vivirás eternamente en nuestros corazones. Amigas de su hija María Silvia: Susana Achával, Carlota Raed, Carolina Gómez Flores, Cecilia Barquín, Claudia Azar, Claudia Budeguer, Eugenia Morán, Silvia Alvarez, Gabriela Ávila, María Martinelli, Marisa Isorni, Mónica Abate, Patricia Santiago, Ma. del Carmen Ochoa, Patricia Cárdenas, Rosita Avaca, Blanca Vaulet y Silvia Gozal participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia. Elevan oraciones en su querida memoria.

RIVAS, VÍCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/17|. Domingo Trejo y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ZALAZAR, MANUEL DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Personal directivo, docente, administrativo de la Escuela Corazón de Maria, Penal Nº 1, participa el fallecimiento del padre del compañero Juan. Ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

CORONEL DE PÉREZ CORONEL, CELIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/94|. Querida madre, tus hijas siguen tan unidas como siempre, ese fue tu deseo, sabemos que hoy estás en un lugar privilegiado junto al Señor, como corresponde a una de sus mejores hijas, le damos gracias a Nuestro Salvador que te permite gozar de su Gloria. Sus hijas Mercedes y Susana, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la iglesia Catedral.

CRUELLAS, JAIME JOSÉ ALFREDO (Ike) (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/08|. A nueve (9) años de tu partida al Reino de los Cielos, tu recuerdo aún duele, traducido en nostalgia, tristezas, silencios agobiantes, y cada uno sufre, siente y añora, como puede y es dificil explicar a tus nuevos nietitos, que te encuentras en el Cielo, en estrellas que brillan más y en ángeles que los protegen. Rogamos a fliares, vecinos, amigos, compañeros a unirnos en la misa que se llevará a cabo en la parroquia San José del Bº Belgrano, el dia jueves 24 a las 20 horas, para elevar la plegaria mas antigua que nos permita acercarnos a tí... Padre nuestro que...

GALVÁN, MAYDA CRISTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Ya eres un ángel de Dios. Te llevo a su lado. Desde allá seguirás cuidando de todos nosotros. Te extrañaremos mucho. Tu hermano Ramón, Pinky, Sebastián, Mariana, Gabriel, Delfina y Maru invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la parroquia La Inmaculada al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

QUINTERO, VÍCTOR TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. Cuchi hoy hace un mes que nos separamos... como no extrañarte, si cada dia recordamos los momentos que disfrutamos juntos... Aunque la vida nos ha separado quiero que sepas que siempre estarás presente en nuestros corazones y nuestro pensamiento. Su esposa Noemí, sus hijos, nietos, invitan a familiares y amios a la misa hoy a las 20 hs. en la parroquia La Inmaculada al cumplirse un mes de su fallecimiento.

SAYAGO DE MEDINA, CELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/10|. Sus hijos, hijos políticos y nietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia San Pantaleon, con motivo de cumplirse un nuevo aniversario de su natalicio. Ruegan oraciones en su memoria.

Agradecimientos

Recordatorios

CORONEL, BLADIMIRO A. (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/96|. Su esposa, hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos siempre te recordarán por tu generosidad. Elevamos oraciones al cumplirse 21 años de su partida al reino celestial. Pedimos al Señor te tenga a su lado y goces de su eterno descanso.

MERCADO DE SILVA, FLORENCIA FRANCISCA (Panchita) (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/11|. Panchi querida: Quisiéramos retroceder el tiempo, pero es imposible, ya son seis años que no estás físicamente con nosotros, solo te podemos decir que todos esos momentos hermosos que vivimos contigo los atesoramos en nuestras mentes y corazones, los grabamos como nuestros más preciados tesoros. Te amamos y te extrañamos cada día más. Sos nuestra guía, nuestro orgullo. Fuiste la mejor madre que pudimos tener. Por siempre en nuestros corazones. Tu esposo, hijos, hijos políticos y nietos que nunca te olvidarán.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ACUÑA, OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Sus primos: Maria Teresa y Carlos Acuña, sus sobrinos: Dra. Claudia y flia, Prof. José Carlos y flia y Prof. ValentÍn Acuña y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/17|. Su esposa Elsa Patricia Bucci, sus hijos Hugo, Cristian, Alejandro, Pablo, nietos y demas familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs., cementerio de Vuelta de la Barranca. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE. Tel. 4219787.

GONZÁLEZ, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/17|. Directores, médicos y personal del Instituto del Diagnóstico de Santiago del Estero participan con pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, SIMÓN DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su miradas. Su hermana política Maria Luisa Brunet, sus sobrinas Liliana, Lucho y Ale, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

ROSALES, ELÍAS MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/17|. Su hermana Berta Rosales, sobrinos Nanin y Nino Barrientos, Pitty Vazquez y Pablo Pinto participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

----------------------------------------

ARIAS, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d) Falleció el 24/08/16|. Querido Tata, como te decíamos todos, hoy hace un año que viajaste a la gloria del Señor, desde allí nos sigues cuidando y protegiendo, nunca te olvidaremos y por siempre te querremos. Su esposa Ade, tus hijos: Lili y Raúl, hijos políticos: Silvia y Chiqui; nietos: Romina, Lujan y Emanuel, invitan a la Santa Misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Parroquia Santiago Apóstol.

GARNICA, HUGO WALTER (Chino) (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Quienes nos aman, jamás nos dejan, no he muerto, solo me fui antes, no quiero que me recuerden con lágrimas como aquel que no tiene esperanza, aunque mi cuerpo no esté, siempre mi presencia se hará sentir. Seré el silencio del hogar que tanto compartimos, seré la briza que besará sus rostros, seré un recuerdo dulce que asista a su memoria, seré una página bonita en su histórica ¡No he muerto solo me fui antes! Su esposa Zulema, sus hijos Miriam, Walter, Cristian, Hernán, Franco, sus nietos, hijos políticos invitan a la misa al cumplirse nueve días de su fallecimiento hoy a las 20 en la parroquia Santiago Apóstol.

GONZÁLEZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d) Falleció el 24/8/12|. Luchi: vivirás eternamente en nuestros corazones. Su familia invita a la misa a las 20hs en la parroquia Santiago Apóstol.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. Uky: Que difícil se hace la vida sin tu presencia, pero estamos seguros que estás junto a Dios como un ángel, te extrañamos. Su esposo Jorge, sus hijos: Facu, Benja y Bauty invitan a la misa a celebrarse en la iglesia Sgo. Apóstol a las 20:00 hs.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. Uky: A un mes de tu partida al Reino de los Cielos, tu estrella brilla cada día para ser esa unidad de amor que construiste en la tierra. Su hermano político, Richard Jaimez, participa con dolor e invita a la misa a celebrarse en la parroquia Sgo. Apóstol hoy a las 20 hs.

JORGE DE JAIMEZ, MARIA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. Uky. Su hermana política, Gladys Jaimez y flia, participan con dolor a un mes de tu partida para iluminarnos desde el cielo. Invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 hs en la parroquia Sgo. Apóstol.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. Uky en este tiempo que estamos sufriendo, te agradezco por enseñarme cosas, pero aunque no estés, siempre te tendré en mi corazón, sabes que siempre te voy a amar. Sus sobrinos Santi y Lisandro invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 hs en la iglesia Santiago Apostol.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. Con mucha tristeza por tu partida al Reino Celestial pero agradeciendo a Dios todo lo compartido. Permanecerás siempre en nuestros corazones. A un mes de tu fallecimiento. Su tía Mary, primos Guadalupe, Sole, Cristian, Carlitos con sus respectivas familia, invitan a la misa a celebrarse hoy en la Iglesia Santiago Apóstol a las 20 hs.

JORGE, MARÍA EUGENIA- LEDESMA, GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Fallecieron el 24/7/17- 23/8/09|. Confortados con los auxilios de la Santa Religion. Inclina Señor tu vida a nuestras súplicas con los que humildemente te pedimos Misericordia a fin de que coloques las almas de Uky y Graciela en la region de la luz y la paz, en sus corazones no estuvo el engaño, la honradez fue una de las ambiciones y virtudes, nos legaron lo más precioso que son los ejemplos de sus virtuosas vidas y el recuerdo de sus buenas acciones y la esperanza de unirnos con ellas en la eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor Amén. Se invita a la misa para rogar por sus almas al efectuarse hoy a las 20 hs. en la iglesia Santiago Apóstol.

OLIVERA, MANUELA DEL VALLE (q.e.p.d) Falleció el 15/8/17 en la Ciudad de Tucumán|. Su hermano Patricio, su hermana política Norma, junto a sus hijos: Marcela, Patricia, Marita y Ramiro, invitan a familiares y amigos a la misa para rezar por el eterno descanso de su alma. Hoy a las 20 hs, en la iglesia Sgo Apóstol al cumplirse los 9 días de su fallecimiento.

SERPA, RAÚL (q.e.p.d.) Fallecio el 24/8/16|. Sus familiares invitan a la misa, al cumplirse un año de su fallecimiento en el día de hoy en la parroquia Santiago Apóstol a las 20:00 hs.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BRAVO, VICENTA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/17|. Melva Lopez de Kairuz, sus hijas Silvia y Tota con sus respectivas flias., participan con dolor el fallecimiento de su apreciada amiga Nelly, y acompañan a sus hijos Mirta, Sandra y Dani y demás familiares en este momento doloroso ante tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO, VICENTA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/17|. "Todas las personas se convierten en ángeles que nos cuidan y viven en la eternidad, ahora tu Madre es un ángel maravilloso". La comunidad educativa del Colegio Héroes de Malvinas, acompañan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de la Sra. vice rectora Prof. Mirta Basualdo. Elevan oraciones en su memoria.

CANO, ROMÁN REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/17|. Que Dios lo reciba con los brazos abiertos y le dé el descanso eterno a tu papi, lo siento mucho amiga. Que el Señor te dé la fortaleza para superar este dolor. Graciela Lescano y flia.

CANO, ROMÁN REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/17|. Los compañeros y ex-compañeros de su hija Silvia Griselda del Juzgado Civil 6ta Nom. Dra. Infante, Dr. Hernández, Dr. Paz, Dra. Paz, Jimena, César, Letizia, Gustavo, Adrián, Giselle, Cecilia, Florencia, Esefania, María del Carmen, Norma, Cristina, Lorena, Susana, Sergio, Rocío, Graciela, Martín, Marquesa, Juan, Gustavo, Dante, Diego, Elsa, Rita, María y Rossana participan con dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados en la ciudad de Termas de Río Hondo.

CANO, ROMÁN REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/17|. María Florencia Prats Vittar y su familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

CANO, ROMÁN REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/17|. Carlos Dante Mayuli, su esposa María Laura Echegaray y su familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

CANO, ROMÁN REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/17|. "·Yo soy la resurreccion y la vida, el que cree en mi, aunque muera vivirá". La Sociedad Mutual de Empleados de Contaduría General de la Provincia participa con profundo dolor el fallecimiento del abuelo de nuestro socio, compañero e integrante de comisión directiva Mario Ledesma Cano. Rogando al Altísimo una pronta resignación cristiana a toda su familia.

CANO, ROMÁN REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/17|. "Yo soy la resurreccion y la vida, el que cree en mi , aunque muera vivirá". Felipe Zabaleta, Oscar Gimenez, Carlos Epstein, Carlos Toledo, Mario Olivera, Marcela Montenegro, Marcela Sánchez y Carlos Dorado, participan con profundo dolor el fallecimiento del abuelo de nuestro compañero de trabajo Mario Ledesma Cano y ruegan al Altísimo una pronta resignación cristiana a toda su familia.

CANO, ROMÁN REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/17|. Los amigos de su hija Silvia; Betty Santillán, Raúl Villalba y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de la ciudad de Termas de Rio Hondo.

CANO, ROMÁN REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/17|. Katty y Bruno Ibañez y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de la ciudad de Termas de Río Hondo.

CANO, ROMÁN REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/17|. La comisión directiva de la Asociación Sindical de Empleados Judiciales (A.S.E.J.) participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de sus socios Silvia Griselda Cano y Jorge Cano. Se ruegan oraciones en su memoria.

CANO, ROMÁN REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/17|. La comisión directiva de la Asociación de Empleados del Poder Judicial (A.E.P.J.) participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su socio Jorge Alberto Cano. Se ruega oraciones en su memoria.

CANO, ROMÁN REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/17|. Carlos R. Epstein, Laura M. Vittar de Epstein y familia lamentan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CANO, ROMÁN REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/17|. María Teresa Barraza de Salido, sus hijos Francisco Salido y Carlos Salido y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Silvia y demás familiares en este difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

PAZ, MIGUEL ÁNGEL Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/17|. Su esposa María Mercedes Rocha, sus hijos Patricia, Fabián y Héctor, sus nietos y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados hoy en el Cementerio San Agustín después de las 10.30, previo oficio religioso en las parroquia Inmaculada Concepción. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

PAZ, MIGUEL ÁNGEL Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/17|. La comunidad educativa y la Asociación Cooperadora de la Esc. Técnica Nº 5 "Dr. Ramón Carrillo" de Frías, participa con profundo dolor el fallecimiento de quien fuera docente de esta Casa de Estudios. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

PAZ, MIGUEL ÁNGEL Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/17|. "Lamentable pérdida, gran profesor y muy buena persona". Sus ex alumnos de la Promoción 1983 de la ex ENET Nº 1 "Dr. Ramón Carrillo" de Frías, participan con profundo dolor tan irreparable pérdida y elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

PAZ, MIGUEL ÁNGEL Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/17|. Ángel Romano y flia, y Miguel Romano y fla, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amigo Fabian Paz. Ruegan oraciones por su descanso eterno y cristiana resignación a su familia.

PAZ, MIGUEL ÁNGEL Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/17|. Su amigo y vecino de la infancia Pico Bilotti y familia participan con dolor su fallecimiento.

PAZ, MIGUEL ÁNGEL Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/17|. La escuela Carmen Catrén de Méndez Casariego participa con profundo dolor el fallecimiento del ex docente de la casa y a compaña a su familia en tan difícil momento. Se ruega una oración en su memoria. Frías.

SANTILLÁN, JOSÉ HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Neuquén el 23/8/17|. Que brille para la luz que no tiene fin". Su hermano Héctor Hugo Santillán, su hermana política Silvia y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio de Neuquén.

SANTILLÁN, JOSÉ HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Neuquén el 23/8/17|. Señor ya está ante ti recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Edith Campoya, sus hijos: Ramiro, Leandro y Luz, acompañan a su hermano Héctor Hugo, en estos momentos de dolor, elevando oraciones por su pronta resignación.

SANTILLÁN, JOSÉ HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Neuquén el 23/8/17|. Su alma, ya descansa en paz y goza de la Gloria del Señor. Familia Campoya y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus seres queridos rogando oraciones en su memoria y su descanso eterno.