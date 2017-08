Neto, Follman y Ruschel, hablaron por primera vez de la tragedia de Chapecoense

Fotos Follman, Neto y Ruschel.

-

Hélio Neto, Jackson Follman y Alan Ruschel, los tres jugadores del Chapecoense que sobrevivieron a la tragedia aérea, hablaron por primera vez de lo que sucedió aquel 28 de noviembre de 2016.

¿Qué recuerdan los jugadores de aquel fatídico momento?:

Neto: “Cuando hubo un poco de silencio hice un gemido de dolor. Tuvieron que mover los destrozos que había sobre el piso y cuando movieron todo me encontraron”.

Follman: “Yo recuerdo que era un vuelo tranquilo hasta que el motor del avión se apagó. Todas las luces se apagaron y hubo un silencio. De repente, todos se sentaron, nadie sabía lo que estaba pasando. Fue realmente confuso. Recuerdo que mucha gente empezó a rezar en voz alta, minutos antes de caer. Lo más difícil de entender es que perdimos muchos amigos, padres hijos, maridos”.

Ruschel: “Cada tanto intento recordar el momento pero no puedo, no me puedo acordar, ni siquiera para contarle a mi padre lo que sucedió”.