Fotos "Tenemos que ayudar al que más necesita a que viva dignamente"

24/08/2017 -

Durante su intensa actividad en El Porvenir, la gobernadora de la provincia, Claudia de Zamora, compartió con las familias que recibieron 11 viviendas sociales en dicha localidad. Las casas se enmarcan en el exitoso programa de viviendas sociales que se viene desarrollando a lo largo y ancho del territorio provincial, dando respuestas a quienes más lo necesitan, erradicando los ranchos pero a la vez combatiendo un flagelo ancestral para los santiagueños como lo es el mal de Chagas. La gobernadora estuvo acompañada por la ministra de Educación, Mariela Nassif y el subsecretario de Promoción Humana, Ernesto Fernández. Fue recibida por Paula Aguirre, dueña de la casa donde se llevó a cabo el acto, quien le hizo entrega de un ramo de flores a manera de agradecimiento por la visita a su vivienda. Las cooperativas que trabajaron en la construcción de las viviendas sociales, fueron: Villa Balnearia, Virgen de las Mercedes, Luis Bontempo, El Buen Gusto, San Cayetano, El Porvenir y Néstor Kirchner. La gobernadora junto con la comitiva oficial hizo entrega de las llaves correspondientes a los demás adjudicatarios de las viviendas en la localidad de El Porvenir. En la oportunidad, los adjudicatarios que recibieron sus viviendas fueron: Paula Aguirre, Talía Valor, Mercedes Décima, Ángel Suárez, Beatriz Ochoa, Zulma Susana Suárez, Néstor Gustavo Servando, Victoria Adriana Díaz, Karina Noemí Lezcano, Estela Alicia Rodríguez, Juan Albornoz. Con respecto al programa de viviendas sociales, la gobernadora dijo: "Cuanto más nos involucremos -enfatizó- vamos a poder construir más prototipos como los que inauguramos. Esto se trata de solidarizarse con esa persona que no sabe hacerla o no puede, porque a lo mejor es una persona con discapacidad, una persona enferma, entonces ayudamos al otro para que tenga su vivienda digna. Se trata de ser solidarios, de abrir nuestro corazón y de ayudar al que más necesita que viva dignamente", subrayó. Respaldo electoral La gobernadora agradeció "el acompañamiento de todo el departamento Río Hondo y aquí especialmente en El Porvenir, que han tenido no solo conmigo, sino para este proyecto político de gobierno que es el Frente Cívico por Santiago, en estas elecciones del 13 de agosto. Pero también, pedirles que si realmente están convencidos de que es éste el modelo que quieren seguir en la Provincia, un modelo de desarrollo y de progreso redoblemos los esfuerzos y trabajemos fuertemente para octubre, porque no solo se eligen diputados nacionales, como fue el tema de las Paso; sino también se va a elegir nada más y nada menos quien va a regir el destino de la Provincia por cuatro años más, que es muy importante. Tenemos que trabajar a conciencia y mantener este modelo de provincia de crecimiento y de progreso que lo venimos teniendo del año 2005", finalizó la gobernadora.