Sporting avanza con goles de Acuña y Battaglia

Fotos FIGURA. Marcos Acuña convirtió un gol y dio una asistencia.

24/08/2017 -

Los argentinos Marcos Acuña y Rodrigo Battaglia anotaron ayer en la clasificación de su equipo, Sporting de Lisboa de Portugal, ante Steaua Bucarest de Rumania por 5 a 1 como visitante, en el partido de vuelta de los playoffs de la Liga de Campeones de Europa por un lugar en la zona de grupos.

Acuña marcó su tanto a los 15 minutos del segundo tiempo y con ello destrabó el trámite en favor de los dirigidos por el portugués Jorge Jesús. Además, Acuña asistió al marfileño Seydou Doumbia en la apertura del tanteador.

A su vez, el volante central Battaglia (ex Huracán y Rosario Central) también participó en la goleada cuando metió su tanto, a los 43 del complemento, y al igual que Acuña estuvo en el once titular del conjunto portugués, mientras que el mediapunta Alan Ruiz (ex Colón de Santa Fe) ocupó un lugar en el banco de suplentes, pero no ingresó.

Sorteo

El sorteo de la Liga de Campeones se celebrará hoy en Mónaco, desde las 12.40 y se podrá ver por ESPN.

Real Madrid (España), actual bicampeón del certamen, será cabeza de serie en el lanzamiento del fixture junto con Bayern Munich (Alemania), Juventus (Italia), Benfica (Portugal), Chelsea (Inglaterra), Shakhtar Donetsk (Ucrania), Monaco (Francia), Spartak de Moscú (Rusia).

Por su parte, Barcelona, con Messi y Mascherano, estará en el segundo copón aunque no podrá compartir zona con Real Madrid, ya que el reglamento no permite que dos rivales de un mismo país estén en el mismo grupo.