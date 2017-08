"El que no quiere venir no es importante para nosotros"

Fotos IMPRONTA. Coleoni trabaja mucho en la dinámica de grupo para consolidar el compromiso del equipo.

24/08/2017 -

Central Córdoba sigue a full con su pretemporada en Córdoba. Al final del tercer turno de entrenamiento de ayer, el entrenador Gustavo Coleoni atendió el llamado de EL LIBERAL y respondió sin reparos sobre los casos de Leandro Becerra y Juan Martín Amieva, quienes habían llegado a un acuerdo con la dirigencia ferroviaria, pero se terminaron incorporando a Gimnasia de Mendoza.

"Con ‘Chucho’ habíamos hablado que tenía esta posibilidad, pero me había dicho que era Independiente de Mendoza, nunca me dijo de Gimnasia. Pensé que iba a seguir en la B Nacional. Pero ‘Chucho’ nos entregó todo y no tengo nada que decir de él, respeto la decisión que tomó", dijo sobre el volante que fue goleador del Ferro la temporada pasada, con 12 gritos.

"De Amieva nunca estuve convencido que viniera, no me movió el piso para nada. Conociendo un poquito el paño, sabía que podía pasar, entonces nunca estuvo dentro de mi cabeza la posibilidad de contar con él hasta que no lo viera acá. Que Dios lo ayude, él se lo pierde", disparó el "Sapo" en relación al "Tanque".

Y para cerrar este tema, fue categórico: "Creemos en el trabajo, el nuestro no lo reemplaza nadie. Importante es el que quiere venir, el que no quiere venir para nosotros no es importante".

Y justamente sobre el trabajo que se está realizando en Córdoba, contó: "No tenemos ningún lesionado, algo que suele pasar en esa instancia en la que se los exige al máximo. El grupo se ha adaptado muy bien a las cargas, pudimos hacer cuatro o cinco entrenamientos inculcando la idea, de acuerdo con los jugadores que tenemos. Ayer hicimos la primera dinámica de grupo y tenemos cuatro o cinco más para cerrar un poco el círculo en la parte del campo y social".

Por último, el "Sapo" se refirió a los refuerzos que faltan. "Un centrodelantero, uno o dos volantes internos, de juego, y un central porque tenemos dos nomás. Volante externo ya no porque a Matías (Pato) lo estamos probando como un volante externo izquierdo", concluyó.