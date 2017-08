El papá del "Pipa" le dio la derecha

24/08/2017 -

River Plate está siendo amenazado por Bayer Leverkusen que se quiere llevar a Lucas Alario para Alemania y con mucha razón. El "Pipa" es figura clave en el esquema de Gallardo y sus goles son importantes cada vez que se lo necesita en el arco de enfrente.

Uno de los que opinó sobre esta chance que tiene el atacante Millonario fue su propio padre que le dio la derecha para que se fuera a probar suerte en Europa.

"Está en una edad buena para irse. Yo no entiendo mucho, pero me parece que está en una edad para aprovechar las oportunidades", aseguró Abel Alario en diálogo con Closs Continental (AM 590).

"El tren pasa una vez y si no te subís, te deja. Espero que sea lo mejor para River y para Lucas, lo deciden ellos. El futuro es de él", agregó el Papá de Alario.