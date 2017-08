Crece la venta de botines de fútbol, pero ¿cuáles son los más pedidos por los santiagueño

Fotos EN ALZA. Los encargados de más de media docena de negocios deportivos coinciden en la demanda creciente.

Al parecer, la pasión no tiene precio en Santiago del Estero. Al menos, en lo que se refiere a la compra de botines de fútbol. Porque mientras varios rubros del consumo diario, aún presentan tímidos avances en sus indicadores, todo lo contrario sucede con la venta de estos productos deportivos.

En lo que va del año, la mayoría de las casas de deportes ubicadas en el centro de Santiago, tuvieron un aumento en sus ventas. Y eso no es todo. Además, los botines que más se venden son los más caros. Aquellos que cuestan entre $4.000 y $5.000. Los de "alta gama" como los definen en las casas deportivas. Es más: una de estas empresas que reúne a 3 tiendas de deportes con diferentes razones sociales, está sin stock de esos productos. Par que llega, par que se vende.

A nivel local, Omar el encargado de una tienda de deportes ubicada en pleno centro, señaló que "no hay botines. No es porque la gente no compre, sino porque todo lo que llega se vende. Tanto de la gama baja, media y alta. Los botines Mercurial o Superfly, llegan y se terminan rápido y valen entre $4.000 a $5.000 el par", señaló. Agregó que "la gente no se fija en el precio, compra directamente, tanto el profesional como el amateur, igual compran".

A su turno, Fernando, el encargado de otro negocio bien céntrico, sostuvo que "la venta de botines ha andado bien. Todo lo que llega se vende. Los Mercurial, los Hipervenom, los que vienen como botitas de alta gama, todo vuela. El otro día hemos recibido unos 70 pares y en dos semanas se ha vendido todo", apuntó. Agregó que "son botines de $3.000 a $4.000".

Gabriel, encargado de otro negocio sobre peatonal Absalón Rojas, afirmó que "hay mucha demanda de botines, por ahí no tenemos mucha variedad porque la gente viene y pide los que ve por la televisión, sobre todo los de caña alta".

Agregó que "es constante la demanda. El año pasado no era tanto. Pero, si es caro, y es caña alta, lo llevan. En su momento, la última vez que recibimos teníamos de 3 gamas: económica, intermedia y el más caro a $3.500 que era el que había usado Cristiano Ronaldo en la final de la Champions League y ese modelo se ha terminado. Hemos vendido más de 50 botines en una semana", señaló.Si bien la inversión de los amateurs es fuerte en botines de alta gama y equivale a más de la mitad de un sueldo mínimo, vital y móvil de $8.860, también hay amplia demanda de botines de valores intermedios y económicos, aunque no al punto de dejar sin stock a estas tiendas.