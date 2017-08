Con el santiagueño "Machy" Umbides en el jurado, este sábado vuelve el certamen de danzas "Argentina Baila"

24/08/2017 -

"Argentina Baila 17", el certamen nacional e itinerante de danzas folclóricas comenzará su segunda edición este sábado, a las 22, desde Jujuy y por Canal 7 TV Pública.

Contará con la conducción de Maia Sasovsky y Diego Corán Oria, y un jurado completado por "Machy" Umbides y Aldy Balestra, y a diferencia de su primera temporada, se impondrá a nivel nacional ya que contará, al menos, con un representante de cada provincia.

"Las provincias son el cantero del ballet federal y de todo lo que es el arte, en cualquier ámbito. Hablo del teatro, que es lo que más conozco, y es un proyecto federal, los talentos vienen de todo el país", enfatizó en tal sentido Ricky Pashkus, el creador, director y también jurado del concurso.

Este proyecto apunta a la excelencia educativa a través de clases que abordan todas las técnicas que dialogan con la danza, y que se vinculan a la inserción laboral, que permite la actualización sin perder la identidad; se trata de un certamen artístico que tiene que ver con cómo acompañar a los participantes en el proceso de inserción profesional.

"Lo que tiene el folclore es lo que los bailarines te transmiten, se baila lo que se es. Cuando bailás clásica aprendés una técnica, pero acá lo que ellos tienen que mejorar es lo que ellos hacen, y eso es conmovedor", explicó Ricky.

"En el encuentro con los jóvenes me traen esa mirada de la vida y eso me cambia. Se trabaja con el sentimiento y con la familia, porque se puede encontrar en un patio o en las peñas y no pasa eso con la danza moderna o clásica", destacó Pashkus, que tiene un vasto recorrido en materia de musicales, con éxitos como "Al final del arco iris" (sobre la vida de Judy Garland) o "Yiya, el musical".

Contribución

Por su parte, el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, enfatizó: "Estamos haciendo una contribución muy importante, el folclore debía ser revalorizado. Que todo el país se pueda expresar a través del baile, con la renovación del folclore y al mismo tiempo, fortalecidos en nuestra identidad, es algo que nos llena de orgullo".

"Me parece que muchas veces los argentinos no miramos lo nuestro con el suficiente amor, y en todas las provincias hay que mirar el folclore como parte de una identidad muy potente y de una estética abundante y generosa", remarcó.