Charlotte tiene miedo de ser golpeada

24/08/2017 -

En medio, la medida perimetral que Mariana Nannis le hizo a Lohan por su supuesta violencia de género, aparecieron preocupantes audios de Charlotte Caniggia. "Tipo así, pum. A mí me da miedo, bo..., por eso yo me porto re bien. O sea, me da miedo a ver si me pega o inconscientemente me pega y me puede hasta matar, ¿me entendés? Por eso me estoy portando bien pero él está todo el día de mal humor", dice la actriz en un mensaje que fueron emitidos en el programa de chimentos Intrusos, sin mencionar a su novio.