Rincón sobre Julieta: "A mí me encanta cómo es ella"

24/08/2017 -

Andrea no ahorró elogios para Julieta: "A mí me encanta cómo es ella. A veces siento que tiene más huevos que yo para decir las cosas. Tiene una frontalidad hermosa, pero se mete en quilombos también". Andrea, pícara, resaltó: "Pero sí estamos enamoradas". Entonces, Julieta aclaró: "Bueno, hay una frase de Borges que dice ‘la amistad no es menos misteriosa que el amor’. Y es tal cual. Para mí la amistad es deliciosa. De hecho he tenido algún que otro amigo, pocos, con el que terminamos saliendo y yo le decía: vamos a arruinar esto que tenemos".