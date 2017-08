24/08/2017 -

Provocador por naturaleza, Mike Amigorena (45) no sólo es uno de los mejores actores de su generación sino que también lidera la lista de famosos osados a la hora de elegir sus looks. Esta vez, sorprendió en el estreno de su nueva película, llamada "Mario on tour" con tapado de simil piel, un collar choker y labios pintados.