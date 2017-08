Fotos Un mítico Valentino Rossi llega a los 300 GGPP en MotoGP

"Lo importante no es tanto el número de carreras que he disputado sino la calidad de las mismas", asegura un Valentino Rossi, al que no le falta razón y que este fin de semana en Silverstone alcanzará la impresionante cifra de 300 grandes premios en la máxima categoría reina, es decir entre 500cc y MotoGP.

Muy lejos queda ya el 19 de marzo del 2000 cuando debutó en la clase reina del GP de Sudáfrica, en el Phakisa Freeway de Welkom, un italiano nacido en Tavullia que llegaba con un Mundial de 125cc y otro de 250cc bajo el brazo.

La leyenda de El Doctor empezaba a escribirse en la pista africana para un piloto al que muchos especialistas consideran el mejor de la historia. En Gran Bretaña, Vale se hace tricentenario y su rédito en estos 17 años (entre Honda, Yamaha y Ducati) es absolutamente descomunal: 54 poles, 89 victorias, 189 podios (logrado en nada menos que 26 circuitos diferentes), 75 vueltas rápidas y 7 títulos de campeón del mundo.

Cifras inalcanzables por el momento para el resto y un espíritu de superación ejemplar que hace que el transalpino, a sus 38 años, se enfrente de igual a igual con auténticos virtuosos como Marc Márquez, Jorge Lorenzo, Maverick Viñales, Andrea Dovizioso o Dani Pedrosa. Rossi quiere festejar sus trescientos y, de paso, intentar acercarse al piloto de Repsol Honda del que le separan 33 puntos en la clasificación.

“Silverstone es un circuito muy divertido y bonito pero también muy exigente. Esta pista es muy larga y hay tantos cambios de dirección a alta velocidad. Es importante encontrar una perfecta puesta a punto de la moto, en el frenado y en las curvas rápidas. Es una pista muy agradable para mí y para mi estilo de conducción. Quiero hacer un buen fin de semana y luchar por el podio”, asegura Valentino que es cuarto en la general del Mundial de MotoGP con 141 puntos, debajo de los 150 de Maverick, los 158 que tiene Dovizioso y los 174 del mencionado líder, Márquez.