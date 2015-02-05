CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 25 de Agosto 2017

A LAS 21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

Hoy 22:13 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI,TODOS A LA

MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 MORFI,TODOS A LA

MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 - PRIMERA

EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

15.30 ELIF

16.45 MAR DE AMORES

18.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN

CENTRAL

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA

PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 JOSUÉ Y LA TIERRA

PROMETIDA (CONTINUACIÓN)

23.00 EL SULTÁN

00.45 NOTICAMPI

01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.30 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

CANAL 9

15.10 MI ADORABLE MALDICIÓN

16.00 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN

17.00 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE CENTRAL

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.30 INGENIO NATURAL

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

20.00 MARATÓN 2017

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

22.30 SHOWMATCH

CANAL14

12.00 FÓRUM

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE - ESTRENO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 ANIMALANDIA

15.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

16.30 CUATRO GUITARRAS

17.00 OTRA CANCHA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 POLIFONÍA

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 TELÓN ABIERTO

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 ESTUDIO ABIERTO

23.00 ANIMADORES

CANAL 4

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 DEPORTE EXPRESS NUESTRO

FÚTBOL

16.30 BMX SANTIAGO

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 FUTSAL

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS


PELÍCULAS

CINEMAX

06.41 FESTIVAL DE CINE DE CANNES 2017

07.08 HONEY

09.02 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI

09.16 ESPEJITO, ESPEJITO

11.23 HERMOSAS CRIATURAS

13.55 MILAGROS INESPERADOS

17.30 EL SECRETO DE ADALINE

19.42 60 SEGUNDOS

22.00 OLIMPO BAJO FUEGO

TCM

06.46 ALF (TEMPORADA 2)

07.12 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

07.38 LA NIÑERA

08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.54 ALF (TEMPORADA 4)

09.20 ALF (TEMPORADA 2)

09.46 LA PANTERA ROSA

09.54 ETERNAMENTE AMIGAS

12.08 SINTONÍA DE AMOR

14.09 EMBRIAGADO DE AMOR

15.47 ESPANGLISH

18.11 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO

20.10 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

20.35 LA NIÑERA

21.00 LA ROCA

23.31 HARD TARGET. OPERACIÓN CACERÍA

TNT

06.10 CON AIR

08.13 UN HOMBRE DIFERENTE

10.12 EL CADÁVER DE LA NOVIA

11.44 SUPERMAN REGRESA

14.43 RALPH, EL DEMOLEDOR

16.42 INVASIÓN DEL MUNDO - BATALLA. LOS

ÁNGELES

21.05 SIETE ALMAS

23.26 CHINESE ZODIAC. LA ARMADURA DE

DIOS

01.34 6 BALAS

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15,

DESPERTAR PRIMAVERAL

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, LAS

DISECCIONES DEL DIABLO

11.00 HOUSE M.D., LOCOS DE AMOR

12.00 HOUSE M.D., QUE SERÁ

13.00 GRIMM, EL REY RATA

14.10 UN PEQUEÑO GRAN HÉROE

16.00 HOUSE M.D., HIJO DE PACIENTE EN

COMA

17.00 HOUSE M.D., EL JUEGO DEL TOPO

18.00 GRIMM, WESEN NACHT

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17,

PATOLOGÍA CRIMINAL

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, PUENTE

TRANSGÉNERO

21.00 LOS PITUFOS

23.05 CORALINE Y LA PUERTA SECRETA

01.10 GRIMM, WESEN NACHT

STUDIO UNIVERSAL

09.00 VERANO DE SUEÑOS

10.35 EL PADRINO DE BODAS

12.25 K-NINO

14.40 DE MENDIGO A MILLONARIO

17.05 UN PRÍNCIPE EN NUEVA YORK

19.30 FULLSCREEN

20.00 ELECTRODANZA

22.00 SUPER SECRETO

23.55 COCODRILO DUNDEE II

A DÓNDE IR

EL MAGISTRADO

(YRIGOYEN Y ALVEAR)

+VIERNES 25, A LAS 22, ETERNO

REPROCHE ADELANTA SU PRÓXIMO

DISCO. BANDA INVITADA:

TEPHARDOS.

FÓRUM

(PERÚ 511)

+SÁBADO 26, A LAS 19, SOBRE

LA EXPLANADA DE LA AVDA. ROCA,

1ER ENCUENTRO DE MUSIQUEROS

“SIN PENSAMIENTO EN

COPLAS, NO HAY CANTO”, CON

MÓSOJ ÑAUPA, LOS VIDALEROS

DE FERNÁNDEZ, ACADEMIA DE

DANZAS, INTERVENCIONES TEATRALES,

ARTISTAS PLÁSTICOS,

ARTESANOS Y ARTISTAS INVITADOS.

PARRILLADA DON JUAN

(AVDA. BELGRANO Y LIBERTADOR,

LA BANDA)

+ DOMINGO 27, A PARTIR DE LAS

13, PEÑA SOLIDARIA CON “LOS

CANTORES DE SERENATA”, WALTER

OLIVERA, “MÓSOJ ÑAUPA”,

“LOS CANTORES, LOS DE ALICO”,

AGUSTÍN ROLDÁN, “SUENAN VOCES”,

“SONKOY BANDEÑO” Y JOVITA

SUBIRE.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+ JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE, DE

23, A LAS 2 DE LA MAÑANA, CONCIERTO

EXCLUSIVO DE “JÓVENES

PORDIOSEROS”.

CINES

SUNSTAR

LAS AVENTURAS DEL CAPIÁN

CALZONCILLOS (3D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

25/08 -16:30 (Cast)

LAS AVENTURAS DEL

CAPITAN CALZONCILLOS

(2D): ANIMACIÓN, AVENTURA,

(ATP) 25/08 -16:00 (Cast)

EL PLANETA DE LOS SIMIOS:

GUERRA (3D):

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

años) 25/08-26/08 -18:30 (Cast)

21:20 (Subt) 00:10 (Subt)

EMOJI (2D): ANIMACIÓN, AVENTURA,

(ATP) 25/08 -17:00 (Cast)

VALERIAN Y LA CIUDAD DE

LOS MIL PLANE TAS (2D):

CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA, (ATP)

25/08 -16:30 (Cast)

VALERIAN Y LA CIUDAD DE

LOS MIL PLANETAS (3D):

CIENCIA FICCION, AVENTURA, (ATP)

25/08-26/08 -19:10 (Cast) 22:00

(Subt) 00:45 (Subt)

LA TORRE OSCURA (2D):

FANTASIA, AVENTURA (+ 13 años)

25/08-26/08 -16:15 (Cast) 18:20

(Cast) 20:30 (Subt) 22:35 (Subt)

00:45 (Subt)

EL FÚTBOL O YO (2D):

COMEDIA (ATP)

25/08-26/08 -19:30 (Cast) 22:00

(Subt) 00:20 (Subt)

LA CORDILLERA (2D):

SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)

25/08-26/08 -18:00 (Cast) 20:20

(Subt) 20:20 (Subt) 01:00 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

VALERIAN Y LA CIUDAD DE

LOS MIL PLANETAS ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:30 - (TODOS

LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 19:50- (TODOS

LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

LA TORRE OSCURA APTA 13

AÑOS C/RESERVA ESTRENO

CASTELLANO 2D 18:20- 23:00- (TODOS

LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

LA CORDILLERA APTA 13

AÑOS CASTELLANO 2D 20:40 - (TODOS

LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

EMOJI: LA PELÍCULA ATP

CASTELLANO 2D 20:20 (TODOS

LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 17:50 (TODOS

LOS DIAS) Lunes, martes y miércoles

$65

EL FÚTBOL Y YO ATP C/LEYENDA

CASTELLANO 2D 22:40 (TODOS

LOS DÍAS) Lunes, martes y miércoles

$65

EL PLANETA DE LOS SIMIOS:

LA GUERRA Apta 13

años con reserva

CASTELLANO 2D 22:30 (TODOS

LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

 
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