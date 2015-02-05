CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 25 de Agosto 2017
A LAS 21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
Por El Liberal
Hoy 22:13 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI,TODOS A LA
MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 MORFI,TODOS A LA
MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 - PRIMERA
EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
15.30 ELIF
16.45 MAR DE AMORES
18.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN
CENTRAL
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA
PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 JOSUÉ Y LA TIERRA
PROMETIDA (CONTINUACIÓN)
23.00 EL SULTÁN
00.45 NOTICAMPI
01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
15.10 MI ADORABLE MALDICIÓN
16.00 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
17.00 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE CENTRAL
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.30 INGENIO NATURAL
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
20.00 MARATÓN 2017
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
22.30 SHOWMATCH
CANAL14
12.00 FÓRUM
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE - ESTRENO
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 ANIMALANDIA
15.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
16.30 CUATRO GUITARRAS
17.00 OTRA CANCHA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 POLIFONÍA
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 TELÓN ABIERTO
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 ESTUDIO ABIERTO
23.00 ANIMADORES
CANAL 4
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 DEPORTE EXPRESS NUESTRO
FÚTBOL
16.30 BMX SANTIAGO
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 FUTSAL
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.41 FESTIVAL DE CINE DE CANNES 2017
07.08 HONEY
09.02 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI
09.16 ESPEJITO, ESPEJITO
11.23 HERMOSAS CRIATURAS
13.55 MILAGROS INESPERADOS
17.30 EL SECRETO DE ADALINE
19.42 60 SEGUNDOS
22.00 OLIMPO BAJO FUEGO
TCM
06.46 ALF (TEMPORADA 2)
07.12 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
07.38 LA NIÑERA
08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.54 ALF (TEMPORADA 4)
09.20 ALF (TEMPORADA 2)
09.46 LA PANTERA ROSA
09.54 ETERNAMENTE AMIGAS
12.08 SINTONÍA DE AMOR
14.09 EMBRIAGADO DE AMOR
15.47 ESPANGLISH
18.11 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO
20.10 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
20.35 LA NIÑERA
21.00 LA ROCA
23.31 HARD TARGET. OPERACIÓN CACERÍA
TNT
06.10 CON AIR
08.13 UN HOMBRE DIFERENTE
10.12 EL CADÁVER DE LA NOVIA
11.44 SUPERMAN REGRESA
14.43 RALPH, EL DEMOLEDOR
16.42 INVASIÓN DEL MUNDO - BATALLA. LOS
ÁNGELES
21.05 SIETE ALMAS
23.26 CHINESE ZODIAC. LA ARMADURA DE
DIOS
01.34 6 BALAS
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15,
DESPERTAR PRIMAVERAL
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, LAS
DISECCIONES DEL DIABLO
11.00 HOUSE M.D., LOCOS DE AMOR
12.00 HOUSE M.D., QUE SERÁ
13.00 GRIMM, EL REY RATA
14.10 UN PEQUEÑO GRAN HÉROE
16.00 HOUSE M.D., HIJO DE PACIENTE EN
COMA
17.00 HOUSE M.D., EL JUEGO DEL TOPO
18.00 GRIMM, WESEN NACHT
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17,
PATOLOGÍA CRIMINAL
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, PUENTE
TRANSGÉNERO
21.00 LOS PITUFOS
23.05 CORALINE Y LA PUERTA SECRETA
01.10 GRIMM, WESEN NACHT
STUDIO UNIVERSAL
09.00 VERANO DE SUEÑOS
10.35 EL PADRINO DE BODAS
12.25 K-NINO
14.40 DE MENDIGO A MILLONARIO
17.05 UN PRÍNCIPE EN NUEVA YORK
19.30 FULLSCREEN
20.00 ELECTRODANZA
22.00 SUPER SECRETO
23.55 COCODRILO DUNDEE II
A DÓNDE IR
EL MAGISTRADO
(YRIGOYEN Y ALVEAR)
+VIERNES 25, A LAS 22, ETERNO
REPROCHE ADELANTA SU PRÓXIMO
DISCO. BANDA INVITADA:
TEPHARDOS.
FÓRUM
(PERÚ 511)
+SÁBADO 26, A LAS 19, SOBRE
LA EXPLANADA DE LA AVDA. ROCA,
1ER ENCUENTRO DE MUSIQUEROS
“SIN PENSAMIENTO EN
COPLAS, NO HAY CANTO”, CON
MÓSOJ ÑAUPA, LOS VIDALEROS
DE FERNÁNDEZ, ACADEMIA DE
DANZAS, INTERVENCIONES TEATRALES,
ARTISTAS PLÁSTICOS,
ARTESANOS Y ARTISTAS INVITADOS.
PARRILLADA DON JUAN
(AVDA. BELGRANO Y LIBERTADOR,
LA BANDA)
+ DOMINGO 27, A PARTIR DE LAS
13, PEÑA SOLIDARIA CON “LOS
CANTORES DE SERENATA”, WALTER
OLIVERA, “MÓSOJ ÑAUPA”,
“LOS CANTORES, LOS DE ALICO”,
AGUSTÍN ROLDÁN, “SUENAN VOCES”,
“SONKOY BANDEÑO” Y JOVITA
SUBIRE.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+ JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE, DE
23, A LAS 2 DE LA MAÑANA, CONCIERTO
EXCLUSIVO DE “JÓVENES
PORDIOSEROS”.
CINES
SUNSTAR
LAS AVENTURAS DEL CAPIÁN
CALZONCILLOS (3D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
25/08 -16:30 (Cast)
LAS AVENTURAS DEL
CAPITAN CALZONCILLOS
(2D): ANIMACIÓN, AVENTURA,
(ATP) 25/08 -16:00 (Cast)
EL PLANETA DE LOS SIMIOS:
GUERRA (3D):
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
años) 25/08-26/08 -18:30 (Cast)
21:20 (Subt) 00:10 (Subt)
EMOJI (2D): ANIMACIÓN, AVENTURA,
(ATP) 25/08 -17:00 (Cast)
VALERIAN Y LA CIUDAD DE
LOS MIL PLANE TAS (2D):
CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA, (ATP)
25/08 -16:30 (Cast)
VALERIAN Y LA CIUDAD DE
LOS MIL PLANETAS (3D):
CIENCIA FICCION, AVENTURA, (ATP)
25/08-26/08 -19:10 (Cast) 22:00
(Subt) 00:45 (Subt)
LA TORRE OSCURA (2D):
FANTASIA, AVENTURA (+ 13 años)
25/08-26/08 -16:15 (Cast) 18:20
(Cast) 20:30 (Subt) 22:35 (Subt)
00:45 (Subt)
EL FÚTBOL O YO (2D):
COMEDIA (ATP)
25/08-26/08 -19:30 (Cast) 22:00
(Subt) 00:20 (Subt)
LA CORDILLERA (2D):
SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)
25/08-26/08 -18:00 (Cast) 20:20
(Subt) 20:20 (Subt) 01:00 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
VALERIAN Y LA CIUDAD DE
LOS MIL PLANETAS ATP ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:30 - (TODOS
LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 19:50- (TODOS
LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
LA TORRE OSCURA APTA 13
AÑOS C/RESERVA ESTRENO
CASTELLANO 2D 18:20- 23:00- (TODOS
LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
LA CORDILLERA APTA 13
AÑOS CASTELLANO 2D 20:40 - (TODOS
LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
EMOJI: LA PELÍCULA ATP
CASTELLANO 2D 20:20 (TODOS
LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 17:50 (TODOS
LOS DIAS) Lunes, martes y miércoles
$65
EL FÚTBOL Y YO ATP C/LEYENDA
CASTELLANO 2D 22:40 (TODOS
LOS DÍAS) Lunes, martes y miércoles
$65
EL PLANETA DE LOS SIMIOS:
LA GUERRA Apta 13
años con reserva
CASTELLANO 2D 22:30 (TODOS
LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65