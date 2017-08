La acción vuelve tras dos semanas, con encuentros destacados

Hoy 22:19 - El próximo domingo, después de dos semanas, volverá a rodar la pelota en la Liga Comercial de La Banda. Será en el predio de Tabla Redonda, cuando a partir de las 10.30 se ponga en marcha la séptima fecha del Torneo Anual, en el certamen que hace disputar el Sindicato de Empleados de Comercio de la ciudad de La Banda. Habrá encuentros en las dos canchas que posee el sindicato con una tolerancia de media hora para solamente el primer partido de cada cancha. A continuación la programación completa: Cancha Nº1 10.30, Cel. Mayorista vs. JM Deportes 12, Novalux vs. Óptica Ver Mas 13, Distr. Miliy vs. Despensa Facu 14, Ferr. Ovejero vs. Aut. Zahuy 15, Servicred vs. Polisan 16, Súper Eli vs. R. Chelala Partidos La Liga Comercial de La Banda también tendrá encuentros en la cancha número 2 del predio de Tabla Redonda y los mismos serán los que se detallan en la siguiente programación: Cancha Nº 2 14.30, Innovar Cel. vs. La Ferretería 16hs, Híper Libertad vs. PLB. De esta manera, la actividad regresa con todo en una de las ligas más populares de la “Cuna de Poetas y Cantores”. 