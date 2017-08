Las categorías C40 y C50 afrontan otra vez una fecha con mucho en disputa

Hoy 22:19 - Mañana se disputará la quinta fecha en la Categoría C40 y la penúltima fecha en la Categoría C50, del campeonato de la Liga Santiagueña de Fútbol de Veteranos. Los encuentros se desarrollarán en el horario de 15 a 15,30, salvo en las canchas de Los Potros y Pampa Múyoj, donde tendrá inicio de 16 para 16.30.Este es el programa oficial: C a n c h a A lmi r a n t e Brown: Barrio 1º de Mayo vs. Club Piedritas y C. Alsina vs. C. Luján. Cancha Dos de Abril: Dos de Abril vs. Carnes Marito (50) y Dos de Abril vs. Pablo VI. Cancha San Lorenzo: Villa del Carmen vs. Los Herederos y Unión vs. Triángulo Rojo. Cancha Estrella Roja: Estrella Roja vs. Santa Rita (50) y Taller Carlos Issi vs. El Gallo. Cancha Los Poros: Ledesma Construcción vs. Santa Lucía (50) y Verdulería Los Amigos vs. Ferretería Santa Lucia. Cancha San Luis: Cerrajería José Luis vs. Cristian FC (50) y Villa María vs. Cristian FC. Cancha Ateneo Ejército Argentino: Islas Malvinas vs. Despensa Nico (50) y Aluminio Alu- Mart vs. San Luis. Cancha Gremio Judicial: Gremio Judicial vs. Pablo VI (50). Cancha Los Potros: Virgen del Rosario vs. Loma FC Cancha Pampa Múyoj: C. Daniela vs. Centinelas Unidos (50). El conjunto de Profe Karen Gana los puntos en disputa. Libre: Triángulo Rojo.