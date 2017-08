Se reinicia con todo el Torneo Clausura

Hoy 22:58 - FERNÁNDEZ, Robles (C) Los equipos de Gremio en la C50 años y Triunfadores de Triki en la C50, fueron los campeones del reducido solidario de futbol, organizado por la Asociación de Futbol local y los equipos que militan en ella, que se jugó, con total éxito, en las canchas del Polideportivo Municipal, con la finalidad de recaudar fondos para el jugador Ramón Páez, del equipo de Barrio Sur de la categoría de 40 años, que sufriera la fractura de tibia y peroné de una de sus piernas. Mañana se disputará la novena fecha con la que se reinicia el torneo Clausura 2017 con los siguientes encuentros: con horario de iniciación 15. A 15,30 paa los partidos que juegan primero y de 16 a 16.30 para los partidos únicos. Novena fecha En el polideportivo municipal: Triki vs. Bº Belgrano (C40) y All Boys vs. La Loma C40). En Trula: Trula vs.. Wall Mar (C50) y Las Américas vs. Maxikiosco Antu (C40). En Barrio Sur; 9 de Julio vs. Los Amigos (C50) y Sol de América vs.. Villa Elisa C40). En Sportivo, P/ único: El Gateao vs. Wall Mar (C40). En El Quemao: La Loma vs.. Defensores de Huasi (C50) y Trula vs. Triunfadores (C40). En Las Américas: Gremio vs. Bº Sur (C50) y Tigres vs. Bº Sur (C40). En Atlético P/único: Forres vs. Talleres (C40). Libre: Arsenal. C40).