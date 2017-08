En Frías, Obras Públicas se quedó esta vez con la Copa de Oro

Hoy 22:59 - CHOYA, Choya (C) Con marcado éxito se disputó el torneo Apertura Axion Energy que es coordinado por la Liga de las Instituciones de Frías. Allí se coronó campeón en la Zona Oro Obras Públicas que venció por 3 a 1 a Aoma. Los goles del mejor del certamen fueron autoría de Banegas, Ledesma y Ponce. Descontó para el subcampeón Yudi. En la zona Plata obtuvo el máximo galardón Técnica que en la lotería de los penales le ganó a Policía por 2 a 1, luego se igualar en un tanto en el tiempo reglamentario. El Club Social se quedó con el tercer puesto al obtener una clara victoria por 3 a 1 a Hípico. Desde la organización informaron que se reconoció en el rubro máximo goleador a Carlos Sequeira (Club Social) y Hugo Díaz (Obras Públicas). Como mejor arquero fue Cesar Rodríguez (Club Social). Clausura Asimismo se adelantó que esta noche desde las 20 dará inicio el torneo Clausura Axion Energy. La cita será en el Parque Municipal de la ciudad de Frías. La primera fecha tendrá los siguientes juegos: Aoma vs Técnica; Policía vs Polidepotivo; Hípico vs Obras Públicas; Comercio vs Social y Loma Negra vs Tránsito. Libre estará La Bio. De esta manera, la pelota continuará rodando en esta ciudad de Santiago del Estero, en donde el fútbol es también pasión de multitudes. Como cada fin de semana, la acción no se detiene.