El Confraternidad Mercantil regresa tras dos fines de semana

Hoy 23:04 - Luego de un parate obligado de dos fines de semana (el primero por las Elecciones Nacionales PASO y el segundo por la celebración del Día del Niño), este domingo 27 de agosto volverá a rodar la pelota en la Liga Comercial de la ciudad de Santiago del Estero, que organiza el Sindicato de Empleados de Comercio de la Capital. La pasión de multitudes se instalará una vez más en el polideportivo de los mercantiles, ubicado en el predio de El Zanjón, tras una larga espera que por fin culminará. El presente torneo anual lleva el nombre de “Confraternidad Mercantil” y es organizado por el Sindicato Empleados de Comercio de ciudad capital, desde la Secretaría de Deportes del mencionado gremio informaron que se adelantaron fechas a mediados de semana para poder terminar con tiempo y forma para la fecha estipulada. Para esta fecha hay varios encuentros más que importantes como los que protagonizarán los equipos de Intime F.C. ante Maxihogar. También promete muchas emociones y, sobre todo paridad, el duelo de los ‘ópticos’ con el encuentro entre Óptica Bella Vista y Óptica Molinari, correspondiente a la categoría C-35. En tanto que por la categoría libres, son varios los encuentros destacados de la jornada dominguera. En primer lugar podemos mencionar al choque que tendrá como protagonistas a Ferretería Colón y Panadería Sol. Ambos conjuntos tienen jugadores que desequilibrarán y prometen buen espectáculo. También hay promesa de buen partido en el cruce que enfrentará al puntero, Rincón del Oeste, ante Zoom. En tanto que Línea Blanca y Musimundo buscarán acercarse a los punteros, en un choque de pronóstico reservado y que puede ser para cualquiera. El domingo se disputará la decimoquinta fecha de la categoría Libres, mientras que en la C35 se jugará el tercer capítulo de la segunda fase. Programa El programa completo es el que se detalla a continuación: Cancha Nº 1: 9.30, Despensa Doñita vs. Servicio Técnico Pablo (C35); 11, Intim3 FC vs. Maxihogar (C35); 12, Ferretería Comercial Colón vs. Panadería Sol (Libre); 13, Pritty vs. Intim3 B (C35); 14, Musimundo vs. Línea Blanca (Libre) y 15, Changomás vs. Rejunte FC Colón (Libre). Cancha Nº 2: 9.30, OBV Garbarino vs. Óptica Molinari (C35); 11, Secco FC vs. O’Globo Megacotillón (C35); 12, Rincón del Oeste vs. Zoom FC (Libre); 13, Las Malvinas Sur vs. Las Malvinas Tuc. (C35); 14, Pritty FC vs. Corralón Tony (Libre) y 15, Termas Unidos vs. Carro Bar Kimba (Libre). El certamen va llegando a su etapa de definiciones y, tras dos semanas de abstinencia, este domingo la acción promete volver con todo. Una vez más, las canchas del predio de El Zanjón serán el escenario ideal para vivir un domingo pleno de fútbol y camaradería.