Se viene el séptimo capítulo de la Liga Femenina y el primero de los mecánicos

Hoy 23:05 - Esta noche se pondrá en marcha el segundo torneo del año de la Liga de los mecánicos, mientras que mañana se disputará la séptima fecha de la Liga Femenina. Ambas competencias se disputan en el predio de El Buen Pastor, ubicado en el barrio El Palomar de la ciudad capital. La programación de esta noche, en la que el equipo de Furth iniciará la defensa de su título, es la siguiente: Cancha Nº 1: 22, Renault vs. Versalles y 23, Novara vs. Los de La Banda. Cancha Nº 2: 22, Senna vs. Lo Bruno. Cancha Nº 3: 23, Ocampo vs. Tren del OV. Liga Fem En cuanto a la Liga Fem, el programa de mañana es el que se detalla a continuación: Cancha Nº 2: 18, Chiquis vs. Potencia; 18.45, Ankara vs. Saint Germain; 19.30, La Via Fem vs. La Quinta; 20.15, Belgrano vs. Celtic y 21, Virgen del Valle vs. Águilas. Cancha Nº 3: 18, Tegen Fem vs. Santiago Fútbol Fem; 18.45, Belgrano B vs. Balcarce; 19.30, Manchester vs. Guapas y 20.15, Agrofusión vs. Chelsea. En esta séptima jornada estará libre La Casa de la Juventud