Radio Mitre volvió a golear y lidera el 2º certamen del año junto a Noti Express

Hoy 23:06 - El martes pasado, en las canchas de la Asociación de Futbolistas Amateurs, se disputó la segunda fecha del Torneo Clausura “Nacional-Express” del Interprensa de Fútbol, que organiza el Círculo de Periodistas Deportivos de Santiago del Estero (CPDSE). Radio Mitre ratificó su gran presente y cosechó otra goleada, para mantenerse como uno de los líderes. El equipo de “Chata” Paz superó por un categórico 6 a 0 a Radio Express y tiene puntaje ideal. El otro puntero es Noti Express, que superó también con holgura al último campeón, Radio Nacional/Fantástica, por 5 a 0. En tanto, EL LIBERAL consiguió su primer triunfo al imponerse por 2 a 0 a Prensa Santiago. Finalmente, en el único empate de la jornada, Radio Panorama y Cable Express finalizaron 1 a 1. Con estos resultados, las posiciones quedaron así: Radio Mitre y Noti Express 6 puntos; Cable Express 4; EL LIBERAL 3; Radio Panorama 2; Prensa Santiago, Radio Nacional/ Fantástica y Radio Express 0. La próxima fecha, la tercera, se disputará el martes 29 de agosto y tiene estos partidos: Prensa Santiago vs. Nacional/Fantástica, Noti Express vs. Radio Express, Mitre vs. Cable Express y EL LIBERAL vs. Panorama. l