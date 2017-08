Se juegan las finales entre los veteranos

25/08/2017 -

Hoy se disputarán las finales del torneo de veteranos de pádel. En la categoría B, los finalistas son Silberman y Carrizo, que derrotaron en tres sets a la pareja Bisioli-Autalán por 2/6 6/2 7/5. Por otro lado Díaz-Montenegro, derrotaron a la dupla Sambadaro-Díaz en dos set por 6/3 y 6/3.

En la categoría A1, los finalistas son Riera-Herrera, quienes derrotaron a Salvatierra-Gaggero por 6/3 6/3. Por otro lado la dupla Costas-Costas venció a Autalán-Diblase en tres sets por 7/6 4/6 6/2.

En la categoría ‘A’ los finalistas son la pareja Véliz-Bravo que superó a Solivellas-Sosa en tres set por 6/1 4/6 6/1.

Mientras que en la otra llave la dupla Casadei-Acosta venció a la pareja De Anchoris-Duran en dos set por 6/1 6/4.

El cuadro de finales

Las finales serán.

Categoría B: 21, Díaz-Montenegro vs. Silberman-Carrizo. Categoría A1, Costas-Costas vs Riera-Herrera. Categoría A, 22, Véliz-Bravo vs. Casadei-Acosta.

De esta manera, habrá acción de la buena esta noche en el pádel, que convoca cada vez a más santiagueños.