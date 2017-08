Matías Lammens ratificó a Diego Aguirre como DT del "Santo"

Fotos CONFIANZA. Diego Aguirre continuará al frente de San Lorenzo.

25/08/2017 -

El presidente de San Lorenzo, Matías Lammens, ratificó la continuidad del entrenador Diego Aguirre, en medio de versiones que daban cuenta de un posible fin de ciclo, pero advirtió que este presente del equipo se piensa "partido a partido".

Así, pese a la ratificación por parte de la dirigencia, el partido del domingo frente a Racing en el Nuevo Gasómetro será una prueba de fuego. Si hasta Tinelli, que evitó participar de la conferencia de prensa y se retiró del club después de las reuniones con el plantel y el entrenador, lanzó un escueto "el domingo hablamos" como respuesta a la pregunta de qué pasaba si el equipo perdía con Racing.

"Plazos no pusimos porque no corresponde y no es bueno. Tenemos un partido importante ante un rival durísimo (Racing). Tenemos que plantear partido a partido", sostuvo Lammens en conferencia de prensa, después de la reunión que junto a Marcelo Tinelli mantuvo primero con los referentes del plantel y después con Aguirre.

"Hay un trabajo de cinco años que nos respalda, hemos pasado por situaciones difíciles y las hemos solucionado", señaló el presidente del Ciclón, e insistió que "cuando las tres partes (dirigencia, cuerpo técnico y jugadores) están de acuerdo están dadas las condiciones para buscar las soluciones".