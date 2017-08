Amenazó con "volarle la cabeza de un tiro" al profesor de su hijo por haberlo llamado al orden

Fotos DENUNCIA. El Ministerio Público Fiscal tomó intervención en el caso, tras la denuncia realizada por el docente.

Un docente de una escuela del interior del departamento Atamisqui vivió una dramática situación al ser abordado por el padre de un alumno que lo amenazó con un arma, luego de que reprendiera al niño porque había agredido a sus compañeros.

La víctima -quien pidió que este medio preservara su nombre por temor a represalias- contó que todo comenzó porque uno de sus alumnos, de 12 años, le avisó a su padre que lo habían reprendido en la escuela. El sujeto se presentó en la institución para "arreglar" las cosas.

"Es un niño muy violento y este tipo de situaciones no son nuevas. Se trata de un alumno agresivo que ataca brutalmente a sus compañeros, los manosea, no distingue sexo ni edad. Dentro del aula es casi incontrolable", sostuvo el profesor que enseña dibujo en el establecimiento.

En diálogo exclusivo con EL LIBERAL, el maestro refirió que trabaja en la institución desde hace 6 años y que durante el último año los "ataques de ira" del alumno fueron acrecentandose. "Golpea a los docente, se jacta de decir que maneja armas y así amenaza a todos sus colegas".

Grave

El viernes pasado, el menor había mantenido un fuerte incidente con uno de sus compañeros, a quien había provocado golpes. Allí intervino el educador para que la situación cesara y "reprendió" al alumno asegurando que iban a tomar medidas disciplinarias si no corregía su comportamiento.

El martes, cerca de las 15 cuando el docente llegaba a la institución, fue abordado por el padre del alumno. "Llegué a la escuela, me detengo en el estacionamiento y mientras me ponía la chaqueta, advierto que él (por el acusado) se acercaba hacia mi persona", explicó el maestro.

"Cuando vi que había tomado un pedazo de adoquín de la calle, me paré bien para hacerle frente, otra no me quedaba porque venía hacia mí, ya era obvio. Logré quitarle el adoquín. Allí él me reclama que los maestros no escuchamos a su hijo y por qué nadie le pregunta qué le pasa, por qué se comporta de esa manera".

"Charla"

Por más de 45 minutos, el docente mantuvo un diálogo con el padre para poder arribar a un acuerdo y ayudar al menor para que corrigiera su comportamiento. "Nada de todo lo que le dije sirvió. Mientras conversábamos me mostró un arma que tenía en la cintura y me amenazó diciendo que la había comprado para volarles la cabeza a todos los que no escuchen, reten o le tiren de la oreja a su hijo", sentenció.

El docente -quien está a cargo de las clases de actividades plásticas- trató de tranquilizar al acusado. "No había forma de hacerle entender que era él quien debía ayudar a su hijo en principio y colaborar con nosotros para formar su educación. Me confesó que ingiere bebidas alcohólicas con el menor, que el niño sale de noche, que se junta con gente grande. Cosas que no corresponden al comportamiento de un niño de 12 años", remarcó el profesional.

Antes de terminar la charla que mantuvo con el padre del menor, el docente remarcó. "Hablamos y antes de irse sacó el arma -que la tenía en la cintura- me apuntó en la cabeza, se dio vuelta y se retiró guardando el revólver en la espalda y se fue", indicó el docente revelando que tuvo miedo. "Si el disparo salía hoy no la iba a estar contando", enfatizó.

Según remarcó el profesor, el padre del alumno adquirió el arma con la finalidad de matar a los docentes. "Todos tenemos miedo porque no solo estamos amenazados los docentes sino los mismos alumnos, porque el día miércoles el menor vino a la escuela y amenazó con lesionar a sus compañeros con adoquín y que iba a ‘volarles la cabeza’ a los compañeros", puntualizó.