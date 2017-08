"Mi ex marido está prófugo y tengo miedo de que me mate"

25/08/2017 -

Una vecina de Villa Balnearia, Las Termas, denunció: "Mi ex pareja quiere matarme; me acuchilló en julio y terminé en terapia intensiva".

Ramona Sosa relató: "Estuve con él 25 años. Siempre me golpeaba. Mi culpa fue no haberme separado a tiempo".

Se trata de Gregorio Esteban Ordóñez, "de quien me separé dos años atrás", ahondó.

"Sabe, desde ese tiempo fue preso tres veces y le fijaron muchas restricciones. Tiene prohibido acercárseme".

Pese a las resoluciones, el sujeto se las ingeniaría para interceptarla en la vía pública.

"El caso más grave se dio el 23 de julio. Volvía de la iglesia y me agarró cerca del puente. Estaba en una moto. Sentí que me chocó de atrás. En el piso me cortó la cara, pero eso iba para mi cuello lo sé".

Agregó: "Yo le luché para que no me degüelle. Igual me cortó en la cabeza y los pulmones. Quedé desmayada. La gente me contó que lo pegaron y se escapó. No sé cómo sobreviví".

La víctima estuvo internada varias semanas en terapia intensiva. Quedé inútil. En la mitad de la cara no tengo sensibilidad. No puedo ni trabajar, del miedo. Así, igual sigo de pie porque debo criar a mi hijo de 15 años".