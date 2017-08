Flor Peña hizo confesiones hot

25/08/2017 -

Flor Peña (42) transita el último trimestre de su embarazo: el tercero para ella y el primero con su actual pareja, Ramiro Ponce de León (43). Distendida y divertida como siempre, estuvo invitada al programa "Los Ángeles de la Mañana" y habló sobre su relación con el abogado salteño, el sexo y sus viejas relaciones con famosos.

"Tener días de extrañarnos nos hace bien: él es papá primerizo y está muerto con la panza. No lo quiero presionar con algo que sé que va a decantar. Yo ya soy mamá de mi tercer hijo y quiero que él lo transite y vea qué le pasa con este hijo que fue muy esperado: en Salta empiezan a ser padres a los 19 y él tiene 43", contó la actriz.

En una charla íntima, confesó que su pareja no es para nada celosa y, sin pelos en la lengua, Nancy Pazos (49) le consultó si "en la cama siempre fue de a dos". Entre risas, pero seria en su respuesta, la actriz dijo: "Soy muy abierta con el sexo y siempre lo fui. Me parece que vale todo mientras uno la pase bien. No estoy cerrada a ningún acontecimiento grupal. Para mí en el sexo vale todo mientras nadie la pase mal".

Al ser consultada sobre su pasado amoroso, dijo que nunca tuvo relaciones con jugadores de fútbol ni con personas "poderosas". "Lo puedo garantizar por mis hijos, nunca fui por los poderosos, nunca me atrajeron. Siempre salí con laburantes. No sé si tengo una personalidad que no les interesa. Tengo muchos actores, directores, siempre gente del rubro. Me ha costado que me entendiera gente que no es del palo. Este es el primero (por Ponce de León), pero para mí en otra vida se dedicó al arte".