Barbie se deja ver con el hijo de Fabián

25/08/2017

Barbie Vélez dice que tienen una relación de amigos, pero las pruebas de su relación con Lucas Rodríguez son cada vez más contundentes.

Barbie Vélez generó misterio al hablar del hijo de Fabián Rodríguez, Lucas Rodríguez, en medio de rumores de romance: "No lo considero un hermanastro, lo considero más un amigo. Lucas es parte de un grupo de amigos, no voy a dejar de salir con ellos porque son mis amigos. No tengo que esconder nada. Pero tampoco me lo tomé a la tremenda cuando salió ese rumor", remarcó.

En los últimos días, se los vio almorzando juntos en un restaurante de San Isidro. Tal como se puede ver en las fotos publicadas por "elmascarado", a ellos se los ve muy unidos y hasta haciéndose caricias.

Mientras crecen los rumores de una relación entre Barbie y el hijo del fallecido Fabián Rodríguez, otros la vinculan con un modelo y empresario con quien compartió algunas campañas gráficas.