25/08/2017 -

Oscar González Oro (65) será sometido a una intervención coronaria para realizarle tres bypass el próximo jueves. Así lo confirmó el propio conductor radial en su cuenta oficial de Facebook, en donde contó que, después de estar internado seis días en el Sanatorio La Trinidad de San Isidro, regresó a su hogar.

"Después de tratar, con éxito por cierto, de compensarme porque llegué en estado crítico, comenzaron a hacer todo tipo de estudios. Lo que yo creía que era un problema de vías respiratorias o pulmones, era un problema cardíaco. Y por supuesto entré en shock. Me encontré con un cuadro distinto. Por supuesto que en ambas circunstancias o eventos tiene que ver el cigarrillo", precisó en el comunicado respecto del hábito que adquirió a los 13 años. Los estudios que le realizaron indicaron que tiene arterias ocluidas en el corazón: "Eso no permite siquiera acceder vía stent porque no pasaría de ninguna manera". Por ese motivo le realizarán tres bypass: "El resultado, por supuesto, sería mejorar inmediatamente mi calidad de vida".

En su casa, preparándose para la operación, le llevó tranquilidad a sus seguidores: "Todo va a estar bien. Estoy muy ocupado como para morirme ahora".