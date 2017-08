Tinelli: "La vida premia a quienes nunca se rinden"

25/08/2017 -

Marcelo Tinelli compartió un reflexivo texto acerca de cómo encarar los desafíos que te plantea la vida, y compartió un emotivo texto en Twitter.

"Cuando se acaban las ganas, cuando sería preferible tirar la toalla, cuando el desgaste es inmenso y la recompensa ausente, ahí es cuando seguimos, porque ahí es cuando nos probamos, crecemos y renovamos. Lo bueno no surge de lo fácil, la práctica no es cuestión de un día o unas horas. El camino no solo recurre en un solo paso. Valoremos nuestro esfuerzo, aguantemos lo que debamos aguantar y continuemos, porque la vida siempre premia a quienes nunca se rinden".