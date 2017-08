Darín reconoció su pelea con Erica Rivas

Fotos Ricardo Darín y Erica Rivas protagonizaron un par de películas y la exitosa obra de teatro "Escenas de la vida conyugal" que llevaba varias reposiciones.

Pocos días atrás abundaron los rumores respecto de una pelea entre Ricardo Darín y Erica Rivas, quienes compartieron elenco en la película "La Cordillera", estrenada la semana pasada. Cuando ella fue consultada por la prensa sobre dicha cuestión, se enojó con los noteros y negó las versiones al respecto. Pero ahora, Darín, lejos de esquivar el tema, admitió la existencia del conflicto con su colega y contó su verdad.

Cuando le preguntaron si era cierto que se había llevado mal con Erica en Bariloche, durante el rodaje de "La Cordillera", Darín respondió: "No, no. Me parece que ahí hay una confusión, una superposición de datos. No ha pasado absolutamente nada. En realidad, sí tuvimos discusiones, pero no en Bariloche, sino en nuestra obra de teatro, la que hacíamos juntos (en referencia a "Escenas de la vida conyugal"), y tuvimos como una separación conyugal, pero nada más".

"¿Fue algo laboral?", le preguntaron. "Sí, laboral, personal...", contestó Ricardo. "Discutimos, como pasa entre compañeros. Tuvimos un intercambio de pareceres, y es así. A veces pasa, como en los matrimonios", señaló. Luego, admitió que llevará esa obra de teatro a España, pero con Andrea Pietra, con quien ya está ensayando.

En "Infama" le plantearon que se había "hablado" de una denuncia que habría realizado Erica Rivas en su contra. Entonces, Darín se plantó y puso las cosas en su lugar: "No, no se habló, yo sé quién lo dijo (por el periodista Luis Ventura) y eso es una mentira -afirmó-. Ella misma se encargó de desestimarlo. Me molesta que se mienta".

El periodista le respondió sobre la acusación y reflexionó en su ciclo Iluminados de Radio Rivadavia (AM 630): "Yo no afirmé que había una denuncia, dije que era una versión. No me hagan cargo de una afirmación que yo no hice, sino que yo conté la versión que estaba dando vueltas", se escudó Ventura.

Mientras tanto, Ricardo Darín se concentra en nuevos proyectos. Decidió invertir y abrir su propia productora.

Desde hace un tiempo ya que Darín orquesta su nuevo emprendimiento, al que le puso Kenya -en honor a su perra bulldog francés-. Este nuevo proyecto no lo encarará sólo ya que trabajará en sociedad con el productor Federico Posternac, su hijo, el Chino Darín y un socio más para producir sus propias películas.