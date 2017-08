Músico acusó a Luciano Castro de haberle hecho bullying en la escuela

Fotos Luciano Castro fue compañero del secundario de Lolo Fuentes.

25/08/2017 -

Muchas personas sufrieron acoso durante su infancia y adolescencia. Incluso algunos famosos admitieron haber padecido bullying. Es el caso de Leandro "Lolo" Fuentes, el ex guitarrista del grupo Miranda!. Lo llamativo es que el músico reveló que Luciano Castro era quien lo molestaba. "A mis quince años andaba en skate por el barrio: salía con estampados floreados y de noche me delineaba los ojos, tenía un neceser con maquillaje Mac. Era duro para el barrio: me querían cagar a trompadas todo el tiempo", dijo Fuentes en la revista Pronto.

Pero no solo se peleaba en su barrio, sino también en el colegio: "El que me hacía bullying era Luciano Castro. De más grandes él me pedía por favor que no lo dijera en los medios. Pero yo digo la verdad: cuando era chico me cargaba. Íbamos juntos al Copello de Devoto, él era el más lindo y el preferido de las profesoras. A mí, en cambio, me echaron de varios colegios por mala conducta e hiperactivo", dijo.

Cuando le preguntaron sobre su relación con sus ex compañeros Ale Sergi y Juliana Gattas, señaló: "No me interesa hablar. De mi parte, está todo bien. Ellos nunca intentaron acercarse".