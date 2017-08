La madre de Yanina Latorre alteró Showmatch: "Yo soy la jefa de la banda"

Hoy 08:14 -

En "Bailando 2017", de "ShowMatch", siguió la ronda de folclore. La primera pareja en salir a la pista fue la de Yanina Latorre y Carlos Bernal. Quien estaba presente es la madre de la particpante, Dora, quien fue a alentarla al estudio. "Yo soy la jefa de la banda", dijo la señora, con humor, y aseguró que a su hija Yanina, la ve "bien".

En diálogo con Marcelo, la panelista de Los Ángeles a la Mañana, reveló que está cansada de hablar de la infidelidad de su marido Diego: "Di la cara, hablé, entendí y justifiqué, todo al pedo, porque después se me vino todo en contra. Con Diego, estamos tratando de tomar decisiones. Los chicos no están bien", declaró. La madre de Yanina también charló con Marcelo. "A Yanina la veo muy bien", repitió la señora.

"Yo tengo mucho miedo", lanzó Yanina cuando su madre comenzó a hablar. Acompañada por Maite, su otra hija, Dora dijo que esa joven "no deja títere con cabeza, a diferencia de Yanina, que es la estudiosa, la legal...". "¿Dora entiende el sexo sin amor?", quiso saber Marcelo. "Sí, está bien. Es como comer rico o ponerse en pedo", respondió la madre de Yanina, quien señaló: "A mi mamá no le gustó nunca mi legalidad". "¿Acaso garpa la legalidad?", remató la señora Dora.

Después de la coreografía llegó la devolución del jurado. "A Dora, la trajeron un poco callada porque es brava", dijo Ángel De Brito y le preguntó a la señora qué pensaba de Nancy Pazos, archienemiga de su hija Yanina.

"Es complicada Nancy Pazos -respondió-. Pero es buena. Pobre. Ella es intelectual, siempre habló de política y ahora, tener que hablar de lo que habla, no... No es lo mismo, en política hay que estudiar y saber de qué se habla. Lo otro es cotillón". En cuanto al baile, De Brito, cuyo voto es secreto, manifestó: "Me gustó la coreo. A Yanina le faltó un poco de fuerza en los brazos, pero me gustó".

Carolina Pampita Ardohain declaró: "Carlos es un muy buen partenaire. Yanina tiene que trabajar los hombros y las posiciones de los brazos". Les puso 8. Moria Casán opinó: "Esta es la vez que mejor veo a Yanina". Y le preguntó a Dora: "Usted declaró que lo de su yerno fue una piratería y que lo bien que hizo, ¿qué le diría a la señora con la que hizo la piratería?".

"Nada, porque no la conozco", contestó Dora. En relación al baile, Moria se mostró satisfecha por el desempeño de la pareja y la calificó con 7.

Marcelo Polino planteó que sólo iba a hablar del baile porque con Yanina ya tuvo problemas. "Dijo que voy a los programas a hablar mal de ella", recordó. A la participante, se le llenaron los ojos de lágrimas y le contestó que no quería discutir con él. En relación al baile, Polino dijo que le había gustado y les puso 6. Así, en total, se llevaron 21 puntos.