Fotos Desapareció un expolicía que trabaja en el Ministerio de Seguridad

Hoy 13:17 -

En medio de la alerta por los autos incendiados anoche frente al Ministerio de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo contó que buscan desde hace dos días a un expolicía que desapareció. "Se trata de una persona que trabaja dentro del equipo, que es un ex policía. Hace dos días falta de la casa y lo estamos buscando con la familia", sostuvo Ritondo.

El ministro fue consultado sobre esto durante la conferencia de prensa que brindó en La Plata por el incendio de autos frente a su cartera, sobre el que dijo hay dos hipótesis: "la lucha contra las mafias" o integrantes de la protesta por la aparición de Santiago Maldonado que hubo ayer en la ciudad.

El expolicía desaparecido se llama Oscar Edgardo Alvarenga. Se jubiló tras ser herido mientras desarrollaba sus funciones. "Se encuentra desaparecido desde el día martes 22 de agosto a la mañana. Él estaba con su camioneta, una Chevrolet Tracker bordó dominio (AA 026 TI). La última vez que se lo vio fue en 47 entre 7 y 8, y desde ahí no se supo nada más", escribió en las redes su hijo mayor, Marcos, que también es policía.

"El miércoles salió del trabajo y se lo tragó la tierra", agregó. "No sé si tenía amenazas. Somos una familia normal, él, mi mamá, yo y mi hermano de 19 años. No entendemos, no entendemos qué pasó", insistió.