CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 26 de Agosto 2017
A LAS 19.30 APP - ACERCAMOS PASADO Y PRESENTE
Por El Liberal
26/08/2017 -
CANAL 7
11.00 LOS SIMPSONS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 LOS SIMPSONS (CONTINUACIÓN)
12.30 CINE.DR.DOLITTLE IV
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 PORTAL UNSE
15.00 NICK JR.
18.00 CINE.FANTÁSTICO SEÑOR
FOX
19.30 APP -ACERCAMOS PASADO
Y PRESENTE
20.30 MARLEY PRESENTA
21.30 PH PODEMOS HABLAR
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.15 PH PODEMOS HABLAR
(CONTINUACIÓN)
00.00 LÍNEA DE TIEMPO
01.15 GRAVEDAD CERO
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
11.00 PUENTES DE ESPERANZA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS SÁ-
BADO
20.00 SECRETOS VERDADEROS
22.00 ANIMALES SUELTOS CLÁ-
SICO
CANAL 9
13.00 CLAVE ARGENTINA
14.00 LA ROSA DE GUADALUPE
16.00 ALERTA COBRA
17.00 20 EN 200, BICENTENARIO
DEL CRUCE DE LOS ANDES
18.00 IMPLACABLES
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 HISTORIAS DE AQUÍ, DE
ALLÁ
15.00 JUVENTUD ACUMULADA
16.00 AMBIENTE Y MEDIO
17.00 OTRA TRAMA
18.00 LA LIGA DE LA CIENCIA
EL TRECE
11.30 CINE 13
13.00 CUESTIÓN DE PESO
14.30 CINE 13
22.00 LA NOCHE DE MIRTHA
00.15 RESTO DEL MUNDO
CANAL14
13.00 ANIMALANDIA
13.30 PASA EN SANTIAGO
14.00 SGO.PUEBLO QUE BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 RECORDANDO
17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL PODIO
19.00 EN ARMONIA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 POLIFONÍA
21.00 PUNTO LÍMITE
22.00 RECORDANDO
CANAL 4
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 PUERTO PESCA
15.30 SEGURIDAD VIAL
16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
16.30 MORENA TV
17.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA
18.00 PUNTO DE ENCUENTRO
19.00 CABRITA EXPRESS
20.00 EN BOCA DE TODOS
20.30 MUNDO RALY
21.00 CONSTRUYENDO SABORES
PELÍCULAS
CINEMAX
07.01 LOCOS POR LAS NUECES
08.46 LA PROPUESTA
10.54 MUY PARECIDO AL AMOR
13.02 LUNA DE MIEL EN FAMILIA
15.30 LOS 101 DÁLMATAS
17.32 BUSCANDO A NEMO
19.35 LUNA DE MIEL EN FAMILIA
22.00 LA PROPUESTA
TCM
06.42 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
07.08 LA NIÑERA
07.34 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.24 ALF (TEMPORADA 4)
08.50 ALF (TEMPORADA 4)
09.16 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
09.42 LA NIÑERA
10.08 LA PANTERA ROSA
10.17 ESPANGLISH
12.45 LOS CAZAFANTASMAS
14.41 LOS CAZAFANTASMAS II
16.46 LA ROCA
19.18 EL GUERRERO ROJO
21.00 SOLDADO UNIVERSAL
22.56 EL PROTECTOR
TNT
06.26 EL CADÁVER DE LA NOVIA
09.43 RALPH, EL DEMOLEDOR
11.33 CHINESE ZODIAC. LA ARMADURA DE
DIOS
13.43 LOCOS SUELTOS EN EL ZOO
15.25 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL
INVIERNO
20.05 LA EXTRAÑA VIDA DE TIMOTHY GREEN
22.09 PAUL
00.06 RESIDENT EVIL. EL HUÉSPED MALDITO
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, SECUESTRADA
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, TRANSICIONES
11.00 HOUSE M.D., HIJO DE PACIENTE EN COMA
12.00 HOUSE M.D., EL JUEGO DEL TOPO
13.00 FULLSCREEN
13.30 RUGRATS EN PARIS
15.00 LOS PEQUEÑOS GLADIADORES DE ROMA
16.50 CORALINE Y LA PUERTA SECRETA
18.55 LOS PITUFOS
21.00 LLUVIA DE HAMBURGUESAS
22.45 HOP. REBELDE SIN PASCUA
24.35 BATES MOTEL, OCULTO
01.25 BATES MOTEL, LOS SUEÑOS MUEREN
PRIMERO
02.15 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, SECUESTRADA
03.05 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, TRANSICIONES
STUDIO UNIVERSAL
09.00 K-NINO
11.00 BEETHOVEN
12.35 BEETHOVEN 2
14.10 BEETHOVEN Y EL TESORO DEL PIRATA
16.10 EL PADRINO DE BODAS
18.05 SUPER SECRETO
20.00 E.T.. EL EXTRATERRESTRE
22.25 LOS LOCOS ADDAMS
24.35 SUPER SECRETO
A DÓNDE IR
CASA FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
+SÁBADO 26, A PARTIR DE LAS
23, GRAN PEÑA CON KAYPICUNAN,
SOL NACIENTE Y LOS TOBAS.
FÓRUM
(PERÚ 511)
+SÁBADO 26, A LAS 19, SOBRE
LA EXPLANADA DE LA AVDA. ROCA,
1ER ENCUENTRO DE MUSIQUEROS
“SIN PENSAMIENTO EN
COPLAS, NO HAY CANTO”, CON
MÓSOJ ÑAUPA, LOS VIDALEROS
DE FERNÁNDEZ, ACADEMIA DE
DANZAS, INTERVENCIONES TEATRALES,
ARTISTAS PLÁSTICOS,
ARTESANOS Y ARTISTAS INVITADOS.
BELLAS ALAS
(AVDA BELGRANO (S) 1807)
+SÁBADO 26, A PARTIR DE LAS
23, TOMÁS VÉLEZ Y FELIPE BAZZARELLI
DIFUNDIRÁN SUS DOS
CD’S “IMPERSONAL” Y “SIGMALUCA”.
CINES
SUNSTAR
LAS AVENTURAS DEL CAPITAN
CALZONCILLOS
(3D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
26/08-27/08 -14:20 (Cast) 16:30
(Cast)
LAS AVENTURAS DEL CAPITAN
CALZONCILLOS
(2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
26/08-27/08 -14:00 (Cast) 16:00
(Cast)
EL PLANETA DE LOS SIMIOS:
GUERRA (3D):
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
años)
26/08 -18:30 (Cast) 21:20 (Subt)
00:10 (Subt)
EMOJI (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
26/08-27/08 -14:30 (Cast) 17:00
(Cast)
VALERIAN Y LA CIUDAD DE
LOS MIL PLANETAS (2D):
CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA, (ATP)
26/08-27/08 -13:45 (Cast) 16:30
(Cast)
VALERIAN Y LA CIUDAD DE
LOS MIL PLANETAS (3D):
CIENCIA FICCION, AVENTURA, (ATP)
26/08 -19:10 (Cast) 22:00 (Subt)
00:45 (Subt)
LA TORRE OSCURA (2D):
FANTASIA, AVENTURA (+ 13 años)
26/08 -14:10 (Cast) 16:15 (Cast) 18:20
(Cast) 20:30 (Subt) 22:35 (Subt)
00:45 (Subt)
EL FÚTBOL O YO (2D):
COMEDIA (ATP)
26/08 -19:30 (Cast) 22:00 (Subt)
00:20 (Subt)
LA CORDILLERA (2D):
SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)
26/08 -18:00 (Cast) 20:20 (Subt)
20:40 (Subt) 01:00 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
VALERIAN Y LA CIUDAD DE
LOS MIL PLANETAS ATP ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:30 - (TODOS
LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 19:50- (TODOS
LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
LA TORRE OSCURA APTA 13
AÑOS C/RESERVA ESTRENO
CASTELLANO 2D 18:20- 23:00- (TODOS
LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
LA CORDILLERA APTA 13
AÑOS
CASTELLANO 2D 20:40 - (TODOS
LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
EMOJI: LA PELÍCULA ATP
CASTELLANO 2D 20:20 (TODOS
LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 17:50 (TODOS LOS
DIAS)
Lunes, martes y miércoles $65
EL FÚTBOL Y YO ATP C/LEYENDA
CASTELLANO 2D 22:40 (TODOS
LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
EL PLANETA DE LOS SIMIOS:
LA GUERRA Apta 13
años con reserva
CASTELLANO 2D 22:30 (TODOS
LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65