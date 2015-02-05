CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 26 de Agosto 2017

A LAS 19.30 APP - ACERCAMOS PASADO Y PRESENTE

26/08/2017 -

CANAL 7

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS (CONTINUACIÓN)

12.30 CINE.DR.DOLITTLE IV

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 PORTAL UNSE

15.00 NICK JR.

18.00 CINE.FANTÁSTICO SEÑOR

FOX

19.30 APP -ACERCAMOS PASADO

Y PRESENTE

20.30 MARLEY PRESENTA

21.30 PH PODEMOS HABLAR

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.15 PH PODEMOS HABLAR

(CONTINUACIÓN)

00.00 LÍNEA DE TIEMPO

01.15 GRAVEDAD CERO

01.30 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS SÁ-

BADO

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.00 ANIMALES SUELTOS CLÁ-

SICO

CANAL 9

13.00 CLAVE ARGENTINA

14.00 LA ROSA DE GUADALUPE

16.00 ALERTA COBRA

17.00 20 EN 200, BICENTENARIO

DEL CRUCE DE LOS ANDES

18.00 IMPLACABLES

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 HISTORIAS DE AQUÍ, DE

ALLÁ

15.00 JUVENTUD ACUMULADA

16.00 AMBIENTE Y MEDIO

17.00 OTRA TRAMA

18.00 LA LIGA DE LA CIENCIA

EL TRECE

11.30 CINE 13

13.00 CUESTIÓN DE PESO

14.30 CINE 13

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA

00.15 RESTO DEL MUNDO

CANAL14

13.00 ANIMALANDIA

13.30 PASA EN SANTIAGO

14.00 SGO.PUEBLO QUE BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 RECORDANDO

17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL PODIO

19.00 EN ARMONIA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 POLIFONÍA

21.00 PUNTO LÍMITE

22.00 RECORDANDO

CANAL 4

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 PUERTO PESCA

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

16.30 MORENA TV

17.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA

18.00 PUNTO DE ENCUENTRO

19.00 CABRITA EXPRESS

20.00 EN BOCA DE TODOS

20.30 MUNDO RALY

21.00 CONSTRUYENDO SABORES


PELÍCULAS

CINEMAX

07.01 LOCOS POR LAS NUECES

08.46 LA PROPUESTA

10.54 MUY PARECIDO AL AMOR

13.02 LUNA DE MIEL EN FAMILIA

15.30 LOS 101 DÁLMATAS

17.32 BUSCANDO A NEMO

19.35 LUNA DE MIEL EN FAMILIA

22.00 LA PROPUESTA

TCM

06.42 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

07.08 LA NIÑERA

07.34 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.24 ALF (TEMPORADA 4)

08.50 ALF (TEMPORADA 4)

09.16 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

09.42 LA NIÑERA

10.08 LA PANTERA ROSA

10.17 ESPANGLISH

12.45 LOS CAZAFANTASMAS

14.41 LOS CAZAFANTASMAS II

16.46 LA ROCA

19.18 EL GUERRERO ROJO

21.00 SOLDADO UNIVERSAL

22.56 EL PROTECTOR

TNT

06.26 EL CADÁVER DE LA NOVIA

09.43 RALPH, EL DEMOLEDOR

11.33 CHINESE ZODIAC. LA ARMADURA DE

DIOS

13.43 LOCOS SUELTOS EN EL ZOO

15.25 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL

INVIERNO

20.05 LA EXTRAÑA VIDA DE TIMOTHY GREEN

22.09 PAUL

00.06 RESIDENT EVIL. EL HUÉSPED MALDITO

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, SECUESTRADA

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, TRANSICIONES

11.00 HOUSE M.D., HIJO DE PACIENTE EN COMA

12.00 HOUSE M.D., EL JUEGO DEL TOPO

13.00 FULLSCREEN

13.30 RUGRATS EN PARIS

15.00 LOS PEQUEÑOS GLADIADORES DE ROMA

16.50 CORALINE Y LA PUERTA SECRETA

18.55 LOS PITUFOS

21.00 LLUVIA DE HAMBURGUESAS

22.45 HOP. REBELDE SIN PASCUA

24.35 BATES MOTEL, OCULTO

01.25 BATES MOTEL, LOS SUEÑOS MUEREN

PRIMERO

02.15 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, SECUESTRADA

03.05 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, TRANSICIONES

STUDIO UNIVERSAL

09.00 K-NINO

11.00 BEETHOVEN

12.35 BEETHOVEN 2

14.10 BEETHOVEN Y EL TESORO DEL PIRATA

16.10 EL PADRINO DE BODAS

18.05 SUPER SECRETO

20.00 E.T.. EL EXTRATERRESTRE

22.25 LOS LOCOS ADDAMS

24.35 SUPER SECRETO

A DÓNDE IR

CASA FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

+SÁBADO 26, A PARTIR DE LAS

23, GRAN PEÑA CON KAYPICUNAN,

SOL NACIENTE Y LOS TOBAS.

FÓRUM

(PERÚ 511)

+SÁBADO 26, A LAS 19, SOBRE

LA EXPLANADA DE LA AVDA. ROCA,

1ER ENCUENTRO DE MUSIQUEROS

“SIN PENSAMIENTO EN

COPLAS, NO HAY CANTO”, CON

MÓSOJ ÑAUPA, LOS VIDALEROS

DE FERNÁNDEZ, ACADEMIA DE

DANZAS, INTERVENCIONES TEATRALES,

ARTISTAS PLÁSTICOS,

ARTESANOS Y ARTISTAS INVITADOS.

BELLAS ALAS

(AVDA BELGRANO (S) 1807)

+SÁBADO 26, A PARTIR DE LAS

23, TOMÁS VÉLEZ Y FELIPE BAZZARELLI

DIFUNDIRÁN SUS DOS

CD’S “IMPERSONAL” Y “SIGMALUCA”.

CINES

SUNSTAR

LAS AVENTURAS DEL CAPITAN

CALZONCILLOS

(3D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

26/08-27/08 -14:20 (Cast) 16:30

(Cast)

LAS AVENTURAS DEL CAPITAN

CALZONCILLOS

(2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

26/08-27/08 -14:00 (Cast) 16:00

(Cast)

EL PLANETA DE LOS SIMIOS:

GUERRA (3D):

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

años)

26/08 -18:30 (Cast) 21:20 (Subt)

00:10 (Subt)

EMOJI (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

26/08-27/08 -14:30 (Cast) 17:00

(Cast)

VALERIAN Y LA CIUDAD DE

LOS MIL PLANETAS (2D):

CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA, (ATP)

26/08-27/08 -13:45 (Cast) 16:30

(Cast)

VALERIAN Y LA CIUDAD DE

LOS MIL PLANETAS (3D):

CIENCIA FICCION, AVENTURA, (ATP)

26/08 -19:10 (Cast) 22:00 (Subt)

00:45 (Subt)

LA TORRE OSCURA (2D):

FANTASIA, AVENTURA (+ 13 años)

26/08 -14:10 (Cast) 16:15 (Cast) 18:20

(Cast) 20:30 (Subt) 22:35 (Subt)

00:45 (Subt)

EL FÚTBOL O YO (2D):

COMEDIA (ATP)

26/08 -19:30 (Cast) 22:00 (Subt)

00:20 (Subt)

LA CORDILLERA (2D):

SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)

26/08 -18:00 (Cast) 20:20 (Subt)

20:40 (Subt) 01:00 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

VALERIAN Y LA CIUDAD DE

LOS MIL PLANETAS ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:30 - (TODOS

LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 19:50- (TODOS

LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

LA TORRE OSCURA APTA 13

AÑOS C/RESERVA ESTRENO

CASTELLANO 2D 18:20- 23:00- (TODOS

LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

LA CORDILLERA APTA 13

AÑOS

CASTELLANO 2D 20:40 - (TODOS

LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

EMOJI: LA PELÍCULA ATP

CASTELLANO 2D 20:20 (TODOS

LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 17:50 (TODOS LOS

DIAS)

Lunes, martes y miércoles $65

EL FÚTBOL Y YO ATP C/LEYENDA

CASTELLANO 2D 22:40 (TODOS

LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

EL PLANETA DE LOS SIMIOS:

LA GUERRA Apta 13

años con reserva

CASTELLANO 2D 22:30 (TODOS

LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

 
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